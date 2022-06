Criptovalute: abbiamo toccato il fondo o il bear market continuerà?

Alcuni degli investitori di più alto profilo in criptovalute ritengono che il minimo di mercato si stia avvicinando rapidamente e che sia il momento giusto per acquistare, anche se le preoccupazioni per esiti catastrofici permangono se i prezzi scendessero al di sotto dei livelli di supporto stabiliti.

Il miliardario Mike Novogratz, fondatore, presidente e CEO della banca d’affari di digital asset Galaxy Digital Holdings, ha dichiarato lunedì in una conferenza di Morgan Stanley che le criptovalute potrebbero essere vicine al minimo, con Ether (ETH) che probabilmente manterrà i $1.000 e Bitcoin (BTC) a circa $20.000 a $21.000.

Il minimo per le criptovalute verrebbe raggiunto più velocemente di quello delle azioni statunitensi, che potrebbero scendere ulteriormente dal 15% al ​​20%, ha affermato:

“Ethereum dovrebbe reggere circa a $1.000 e siamo a $1.100 in questo momento. Bitcoin è di circa $ 20.000, $ 21.000 e $ 23.000, quindi sei molto più vicino al fondo in cripto di quanto non lo sia dove penso, le azioni avranno un altro calo dal 15% al ​​20%.

Hayes avverte di aspettare

Arthur Hayes, co-fondatore ed ex capo di BitMEX, ha avuto un punto di vista simile, riconoscendo lunedì su Twitter che i dati on-chain per Wrapped Bitcoin (wBTC) ed Ether hanno indicato che “le liquidazioni sono per lo più avvenute”.

Tuttavia, Hayes ha avvertito che in caso di rottura dei livelli di supporto per BTC ed ETH rispettivamente a $20.000 e $1.000, potremmo aspettarci “una massiccia pressione di vendita nei mercati spot”.

Ricordiamo che tutto il trambusto di quest’ultimo periodo è dovuto principalmente hai movimenti sui derivati.

Raoul Pal positivo sulle criptovalute

L’investitore macro Raoul Pal sta cogliendo la recente flessione del mercato come un’opportunità per aumentare le sue posizioni. Martedì, Pal ha detto ai suoi 956.000 follower su Twitter che “siamo in una zona di acquisto” per Bitcoin, aggiungendo che si stava preparando ad aggiungere “in modo significativo” le sue posizioni crittografiche “probabilmente a partire dalla prossima settimana e fino a luglio”.

L’ex dirigente di Goldman Sachs ha spiegato che l’imminente minimo di Bitcoin può essere segnalato anche dal settimanale Relative Strength Index (RSI), che è a 31, avvicinandosi al suo minimo di sempre a 28.

L’RSI è una metrica utilizzata dagli investitori per misurare la velocità e l’entità delle variazioni di prezzo, che possono indicare condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Secondo Investopedia, una lettura RSI di 30 o inferiore indica una condizione di ipervenduto e sottovalutato.

Pal ha affermato che il suo framework si aspetta spesso ricadute del 60% negli orizzonti temporali a lungo termine, aggiungendo:

“In effetti, il modo migliore per ottimizzare i rendimenti è aggiungere in modo significativo quando il mercato testa il trend chiave”.

Anthony Scaramucci, fondatore di Skybridge Capital, ha dichiarato lunedì a Squawk Box della CNBC che gli investitori dovrebbero “rimanere disciplinati” in mezzo alla crisi delle criptovalute, osservando che il suo fondo ha continuato ad aggiungere Bitcoin ed Ether al suo portafoglio .

“Con l’ingresso di contanti incrementali nel nostro fondo, abbiamo acquistato più Bitcoin ed Ethereum […] Quindi sì, a dire il vero, le persone guarderanno indietro a questa debacle e diranno che vorrei avere soldi freschi per acquistarlo”.

Novogratz era meno entusiasta di investire in questo momento, adottando un approccio più conservativo e dicendo ai partecipanti che potrebbe non essere ancora il momento di “distribuire molti capitali”, poiché l’economia potrebbe dover ulteriormente crollare.

Altre metriche che potrebbero far luce sul fatto che le criptovalute si stiano avvicinando al minimo di mercato sono l’indice Fear and Greed, che al 15 giugno è attualmente a otto, sotto “Extreme Fear”, che è stato visto l’ultima volta il 17 maggio, più o meno nel periodo del crollo di Terra.

Conclusione finale

Il mercato è un’entità imprevedibile, ma date le condizioni macro in cui ci troviamo, attualmente dubito fortemente che il bear market possa già essere finito e molto probabilmente altri supporti minori saranno toccati (zona $15.000 – $14.000).