Le forti tensioni geopolitiche legate alla crisi in Ucraina e numerosi fattori macroeconomici instabili continuano a intaccare la fragile ripresa sui mercati: ogni settore sta venendo influenzato da questo cocktail di eventi e il mercato delle criptovalute non è escluso.

La fragile ripresa di febbraio vacilla

Gli asset rischiosi stanno vivendo un’altra settimana instabile alimentata dalla crescente incertezza geopolitica e dal nervosismo per la stretta monetaria della Fed.

Il Bitcoin è sceso sotto il livello psicologico di 40.000$ ed Ethereum sotto i 2.800$, perdendo tutti i guadagni da inizio mese.

Anche i token Metaverse, che hanno guidato la fragile ripresa delle criptovalute di febbraio, hanno perso trazione nonostante abbiano sovraperformato sia il più ampio mercato delle criptovalute che i titoli correlati al metaverso.

Il settore è stato poi condizionato dal caso BlockFi che ha raggiunto un accordo sulla multa subita di 100 milioni di dollari con la Sec americana e il Canada ha sanzionato 34 portafogli crittografici legati al finanziamento delle proteste guidate dai camionisti contro il mandato del vaccino nel Paese. Nel frattempo, JP Morgan è diventata la prima banca a lanciarsi nel Metaverso.

Le stablecoin sono diventate più stabili nel tempo

Il mercato delle criptovalute è influenzato anche dall’andamento delle cosiddette stablecoin.

Il mercato delle stablecoin è cresciuto in modo significativo dal 2020 in gran parte a causa del loro crescente utilizzo nelle applicazioni di finanza decentralizzata, come margine per i derivati ​​e come valuta di denominazione per i mercati spot centralizzati. Oggi, quasi 1/4 di tutti gli strumenti spot quotati su borse centralizzate sono denominati in stablecoin. Le migliori stablecoin sono ancorate 1:1 al dollaro Usa, utilizzando una garanzia di liquidità o titoli come meccanismo di stabilizzazione.

Tuttavia, sebbene esistano ancora opportunità di arbitraggio nel mercato delle criptovalute, la volatilità per le stablecoin sugli scambi centralizzati è diminuita in modo significativo. Sopra abbiamo tracciato la volatilità mobile di 20 giorni per quattro delle più grandi stablecoin utilizzando coppie denominate in USD scambiate su exchange da criptovalute a fiat. Osserviamo che fino al 2020 la volatilità variava tra il 10% e il 35%. Da allora è notevolmente diminuito ed è attualmente inferiore al 5%. Nonostante vanti una maggiore offerta ($78 miliardi) e una maggiore liquidità, l’USDT di Tether è leggermente più volatile del suo rivale USD Coin – USDC ($52 miliardi).

Tendenze Macro

La curva dei rendimenti si appiattisce al livello più basso dal 2020

Anche i tassi di interesse Usa stanno influenzando l’andamento delle criptovalute.

La curva dei rendimenti Usa, il divario tra il rendimento del Tesoro a 10 anni e il suo equivalente a 2 anni, si è appiattita a soli 40 punti base la scorsa settimana, il livello più basso da luglio 2020. Tipicamente, una curva dei rendimenti negativa o invertita è vista come un indicatore di recessione mentre una curva dei rendimenti positiva (ripida) è stata storicamente correlata con un’attività economica più forte e un rally del mercato azionario.

Osserviamo che, pur rimanendo a 50 punti base dall’inversione, la curva dei rendimenti si è appiattita rapidamente da ottobre. La tendenza suggerisce crescenti preoccupazioni per un errore politico della Fed e che è previsto un inasprimento aggressivo insieme a un rallentamento della crescita. Nonostante la volatilità dei mercati azionari e le tensioni geopolitiche, la Fed tiene forte sulla sua politica poiché l’inflazione statunitense non mostra segni di allentamento.

Il PPI statunitense di gennaio, noto come il prezzo che i produttori ricevono per i loro beni e servizi, è aumentato del 9,7% anno su anno, suggerendo che le aziende stanno aumentando i prezzi.

La correlazione di Bitcoin con le azioni europee supera le azioni Usa

Sia le criptovalute che le azioni si comportano sempre più come “attività rischiose” e hanno subito un inizio anno instabile poiché gli investitori cercano rifugi sicuri.

La correlazione di Bitcoin con l’indice S&P 500 ha recentemente raggiunto massimi pluriennali, ma come è cambiata la sua correlazione con altri indici azionari regionali? La correlazione del Bitcoin con i mercati azionari cinesi (indice CSI 300) è in costante calo, a soli 0,3 da 0,6 dell’anno precedente. Le azioni cinesi si sono disaccoppiate dalle azioni statunitensi ed europee lo scorso anno in seguito alla repressione di Pechino sui giganti tecnologici e alle preoccupazioni sul settore immobiliare cinese, e il CSI 300 è recentemente entrato nel territorio di correzione.

Nel frattempo, la correlazione di Bitcoin con l’indice azionario europeo STOXX600, che replica le 600 maggiori società nelle regioni europee, è superiore alla sua correlazione con l’S&P500.

Il mercato delle criptovalute è fortemente influenzato dalla correlazioni con i giganti tecnologici, correlazione di natura diretta, e sicuramente osservare questi parametri diventa sempre più essenziale.

Osservare tutti questi parametri all’interno del mercato delle criptovalute permette di avere una comprensione maggiore degli eventi a mercato e lasciano possibilità di elaborare una visione più ampia degli eventi.