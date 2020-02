Credito alle imprese: cinque lezioni alle banche dal FinTech

Il FinTech ha modificato e sta modificando il mondo finanziario. Sono cinque le lezioni che oggi può offrire al settore bancario e le individua il report dal titolo “The future of SME lending: What banks can learn from FinTech” realizzato dal Boston Consulting Group (BCG) in collaborazione con il Politecnico di Milano e presentato durante l’incontro “Il futuro del credito nell’era digitale”.

Il FinTech, sottolinea lo studio di BCG, traccia una direttrice lungo cui i tradizionali operatori bancari possono muoversi, soprattutto in riferimento ad una delle attività più tradizionali del mondo bancario: il credito. Ecco le cinque lezioni che possono imparare soprattutto le piccole e medie imprese dal fintech.

Lezione #1 : E’ tempo di ridurre la complessità . Si possono realizzare profitti con offerte semplici, mirate a segmenti di clientela accuratamente selezionati

Lezione #2: Manualità al minimo. Soluzioni STP (Straight-Through Process) integrate rappresentano la nuova normalità per le FinTech e riducono drasticamente i tempi di approvazione

Lezione # 3: Basta con lo scetticismo. Le FinTech stanno dimostrando che l'uso innovativo dei dati – tradizionali e non – può accorciare il processo decisionale, migliorando al contempo l'accuratezza dei modelli di valutazione del rischio

Lezione #4: Sfruttiamo al massimo le nuove tecnologie. Basta un click per ricavare insight creditizi

. Basta un click per ricavare insight creditizi Lezione #5: Le infrastrutture IT basate su moduli, API e Cloud sono ormai il pane quotidiano delle FinTech