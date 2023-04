Credit Suisse: fuga di depositi per 68 miliardi di dollari

Credit Suisse, recentemente salvata da UBS, ha reso pubblici i dati relativi ai risultati finanziari del primo trimestre del 2023. Nonostante l’ottimo risultato dell’utile, pari a 12,4 miliardi di franchi svizzeri, la banca ha registrato una significativa fuga di depositi pari a 61,2 miliardi di franchi svizzeri (68 miliardi di dollari), il 5% degli asset in gestione a fine 2022. La fuga di denaro dai depositi si è rallentata ma non si è ancora invertita del tutto.

I clienti di Credit Suisse hanno perso fiducia nell’istituto

Il passaggio di mano da Credit Suisse a UBS non ha convinto i clienti della banca elvetica, che restano poco fiduciosi sul futuro della banca e continuano a togliere i loro soldi dai depositi. Nel 2022, i deflussi di capitali hanno raggiunto i 123,2 miliardi di franchi svizzeri, di cui 110,5 miliardi nel solo quarto trimestre.

Alla fine dello scorso anno, il patrimonio gestito dall’istituto di credito era di circa 1.290 miliardi di franchi svizzeri, mentre quello di UBS ammontava a 3.960 miliardi.

Inoltre, l’accordo con UBS rimane impantanato in sfide legali e logistiche, soprattutto riguardo alla cancellazione di 17 miliardi di dollari di obbligazioni AT1 del Credit Suisse. L’autorità di regolamentazione svizzera FINMA deve affrontare una causa da parte degli obbligazionisti per la decisione di ridurre a zero gli AT1, investimenti relativamente rischiosi.

L’istituto si affida a nuove nomine

Per risolvere la situazione, Credit Suisse ha nominato Damian Vogel come responsabile dell’integrazione fra i due istituti di credito. Inoltre, Christian Blum, il chief risk officer di UBS, rimarrà in carica per il prossimo futuro, ritardando così il passaggio di consegne.

Nonostante i problemi, Credit Suisse sta cercando di rassicurare i mercati, sottolineando che l’impegno attivo di esperti del rischio come Blum e Vogel garantirà che la banca sarà ben preparata e adeguatamente posizionata in quest’area.

Alla sua assemblea generale annuale del mese scorso, il presidente Axel Lehmann e il CEO Ulrich Koerner si sono scusati con gli azionisti e il personale. Entrambi hanno assunto il loro incarico negli ultimi due anni e hanno ereditato una banca che vacillava a causa di una serie di scandali di alto profilo, fallimenti nella gestione del rischio e pesanti perdite.

Credit Suisse ha registrato una perdita netta annua di 7,3 miliardi di franchi svizzeri nel 2022, inclusa una perdita di 1,4 miliardi nel solo quarto trimestre, poiché Lehmann e Koerner hanno tentato una massiccia revisione strategica volta a rafforzare le sue funzioni di rischio e conformità e ad affrontare la perenne sottoperformance nell’investimento banca.

Cosa dicono gli analisti

L’analista azionario di Morningstar, Johann Scholtz, ha sottolineato che i deflussi del primo trimestre hanno segnato un miglioramento rispetto all’ultimo trimestre del 2022, quando il Credit Suisse ha subito deflussi netti per 111 miliardi di franchi svizzeri.

“I clienti della gestione patrimoniale hanno ritirato il 9% dei loro fondi, mentre i deflussi dalla banca svizzera (1%) e dall’attività di gestione patrimoniale (3%) sono stati meno pronunciati. I depositi dei clienti sono diminuiti del 29% durante il trimestre”

Ha aggiunto che uno dei “pezzi mancanti del puzzle” era l’entità del danno al franchise del Credit Suisse durante le turbolenze bancarie del primo trimestre.

“La maggior parte dei deflussi dei clienti era legata ai depositi nel settore della gestione patrimoniale. UBS sarà lieta che le attività a margine più elevato che investe per conto dei suoi clienti di gestione patrimoniale abbiano tenuto ragionevolmente bene”, ha affermato.