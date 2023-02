Nuovo accordo vincolante di co-investimento siglata tra Credem Private Equity sgr (la società di gestione di risparmio del gruppo Credem) e NB Aurora con PM&Partners sgr, nell’ambito dell’operazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Finlogic, gruppo pugliese, con sede ad Acquaviva delle Font (Bari), che fornisce sistemi integrati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, quotato a Euronext Growth Milan. Il gruppo ha chiuso l’esercizio il 31 dicembre 2022 con ricavi gestionali consolidati per 69,7 milioni di euro, in aumento di 18,5 milioni (+36%) dai 51,2 milioni del 2021.

NB Aurora, società quotata in Italia sul mercato Euronext MIV Milan/segmento professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana spa, con riferimento all’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di Finlogic, mediante la promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria, sulla totalità delle azioni dell’emittente in circolazione ad un prezzo per azione pari a 12 euro. L’operazione era stata annunciata precedentemente dalla sgr. Ora Credem e NB Aurora hanno sottoscritto con PM&Partners sgr un ulteriore accordo vincolante di co-investimento.

In base a tale accordo, PM ha assunto un impegno di co-investimento con riferimento all’operazione pari a circa 6 milioni di euro (inclusi i costi di transazione e il run-rate dei costi). Inoltre, si legge nella nota, l’accordo è risolutivamente condizionato all’eventuale inefficacia dell’accordo quadro stipulato tra Credem e BF Capital in data 6 dicembre 2022 o al mancato perfezionamento dell’operazione nei termini ivi previsti e resi noti con il comunicato stampa di Credem diffuso in pari data.

Chi è Credem Private Equity sgr

Credem Private Equity sgr è la società di gestione di risparmio del gruppo Credem focalizzata nella gestione dei fondi di private equity e di investimenti nel private market. Dopo aver concluso con eccellenti ritorni per i sottoscrittori la gestione del fondo Credem Venture Capital I, la sgr è diventata riferimento del gruppo per la gestione di 3 nuovi fondi di private equity (Elite, Credem Venture Capital II ed Eltifplus), che hanno raccolto complessivamente oltre 200 milioni di euro.

Ricordiamo che nel dicembre 2022 la sgr ha acquisito il controllo di Laboratori Italiani Riuniti (Lir), startup costituita nel 2019 e a capo di un gruppo attivo nella gestione di laboratori di analisi con oltre 10 strutture in Campania e Lombardia.