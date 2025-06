Credem: nel 2025 previste 400 assunzioni, i profili richiesti

Credem procede nei sui piani di crescita grazie anche a nuove assunzioni nel corso dell’anno. A fine aprile il Gruppo emiliano ha realizzato 156 assunzioni, con un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’obiettivo per il 2025 è 400 nuovi inserimenti con un incremento di oltre il 30% rispetto al dato medio delle assunzioni degli ultimi 5 anni. Tale strategia si inserisce in un percorso di crescita costante: dal 2020 ad oggi, Credem ha infatti creato oltre 1.400 posti di lavoro, con un incremento dell’organico del 11,7%.

In particolare, i nuovi assunti saranno destinati principalmente alla rete di filiali distribuite in tutta Italia di Credem, il virtual contact center, struttura dedicata all’assistenza telefonica e online della clientela, il rafforzamento della rete di Private Banker e assistenti dedicati ai clienti con grandi patrimoni di Credem Euromobiliare Private Banking e il potenziamento delle aree del Gruppo che si occupano di Information Technology (IT) e della struttura di Risk Management.

Nella sezione Lavora con Noi del sito Credem.it (link) e nella pagina Linkedin di Credem Banca (link) è possibile scoprire ulteriori dettagli e l’aggiornamento delle posizioni aperte.

RETE COMMERCIALE E IL VIRTUAL CONTACT CENTER

Nello specifico, i profili ricercati per la rete commerciale e il virtual contact center di Credem banca sono diplomati e laureati, senza vincoli sul tipo di indirizzo di studi e anche senza esperienza pregressa, con attitudine alla relazione e con buona efficacia comunicativa, che potranno candidarsi ad un percorso di selezione e inserimento. Il percorso di selezione è composto da due colloqui, entrambi di tipo psico attitudinale.

INFORMATION TECHNOLOGY

Le assunzioni per l’ambito IT sono indirizzate principalmente verso neolaureati ed esperti in ambito informatico, analisti, sviluppatori e project manager, ruoli dedicati in particolare a laureate e laureati in ingegneria, matematica, informatica, fisica, statistica (cosiddette lauree STEM), per un focus sull’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale di prodotti e processi interni rivolti al cliente. In questo caso, i candidati affronteranno un primo colloquio tecnico e successivamente un colloquio individuale di tipo psico attitudinale.

CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING

La private bank del Gruppo Credem nata nel 2023 dall’unione dall’area private banking di Credem e Banca Euromobiliare, punterà invece a rafforzare la propria rete di private banker con professionisti che abbiano consolidato una profonda esperienza e competenza nella gestione dei grandi patrimoni. La costante crescita della banca richiede inoltre l’inserimento di assistant private banker che saranno inseriti nelle filiali, anche senza esperienza pregressa, per assistere la clientela e supportare il private banker nello svolgimento delle attività lavorative.

RISK MANAGEMENT

In questo ambito è previsto il potenziamento del servizio attraverso la ricerca di professionisti per la gestione e misurazione del rischio di credito e presidio regolamentare e contabile.