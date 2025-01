Crac Fwu Life Insurance: le garanzie per i consumatori

Crescono le richieste di assistenza da parte di cittadini preoccupati per la crisi della compagnia assicurativa tedesca Fwu Life Insurance mentre la maggior incidenza delle segnalazioni proviene dall’Abruzzo, con particolare riferimento nella provincia di Chieti e nell’hinterland Sangro Aventino. Lo rileva l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” che segnala una crescente ansia tra i risparmiatori di tutta Italia. Ricordiamo che secondo stime recenti, ad essere coinvolti nella bancarotta della società, dettata da un livello di indebitamento elevato, sarebbero oltre 100 mila italiani per un controvalore complessivo delle polizze vita interessate di circa 300 milioni di euro.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Cosa è successo

Come ricorda l’associazione dei consumatori, Fwu Life Insurance, attiva in Italia attraverso le filiali Fwu Life Insurance Lux e Fwu Life Insurance Austria, aveva inizialmente annunciato la disponibilità al pagamento dei premi, ma ha successivamente smentito tale comunicazione, sospendendo i pagamenti delle polizze per sei mesi. Le difficoltà erano emerse già in precedenza, ma il fallimento del piano di risanamento presentato nel 2024 ha segnato un punto di non ritorno.

Dopo sei mesi di gestione straordinaria, è stato inevitabile l’intervento del Tribunale di Monaco di Baviera che, il 19 luglio 2024, ha aperto una procedura di insolvenza contro Fwu AG, la capogruppo di Fwu Life Insurance Lux, segnalando gravi carenze patrimoniali. Contemporaneamente, il Commissariat aux Assurances, l’Autorità di vigilanza lussemburghese, ha certificato che la compagnia assicurativa non rispettava i requisiti di solvibilità e patrimoniali minimi.

Risultato: pagamenti delle polizze sospesi ed impossibilità dei consumatori di riscattare i propri investimenti assicurati.

“Le polizze vita – ha chiarito Emilio Graziuso, Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – vengono spesso presentate come un investimento tra il più sicuro ed affidabile, in grado di garantire protezione finanziaria e rendimenti importanti per il risparmiatore. Oggi, dopo l’ennesimo fallimento della Forward You Life Insurance Lux, la recente crisi di Eurovita e Novis, possiamo sfatare questo mito: i fallimenti di alcune compagnie assicurative hanno dimostrato che questi prodotti finanziari non sono esenti da rischi”.

“La priorità, ora – ha aggiunto Massimo Bomba, Vice-Presidente dell’Associazione Nazionale ‘Dalla Parte dei Consumatori’ – è difendere e tutelare i cittadini rimasti coinvolti nella crisi Fwu che hanno acquistato polizze attraverso mediatori e broker assicurativi – sembrerebbe a detta degli stessi risparmiatori – con offerte poco trasparenti ed informative non adeguate sui rischi”. “Raccolte le istanze dei risparmiatori – prosegue il Vice-Presidente Bomba – nei prossimi giorni, chiederemo un incontro urgente con Ivass ed avvieremo un tavolo per la tutela dei risparmiatori anche in sede europea per delineare le strategie del caso con le Autorità di vigilanza coinvolte, l’Eiopa e il Commissariat aux Assurances”.

Le garanzie

L’associazione sottolinea che il patrimonio dei clienti di FWU Life Insurance Lux è adeguatamente protetto in conformità con le normative del Lussemburgo. I fondi sono custoditi presso una banca depositaria indipendente, Caceis Investor Services, grazie ad un regime specifico noto come “Triangolo della sicurezza”, un accordo tripartito siglato da tre soggetti interessati: la compagnia assicurativa, la banca depositaria e il CAA. Questo sistema assicura che i beni dei clienti rimangano separati da quelli della società, offrendo un ulteriore livello di protezione per il risparmiatore.