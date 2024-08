FWU Life Insurance Lux: pagamenti sospesi per sei mesi

Pagamenti sospesi per FWU Life Insurance Lux S.A. e nomina del Commissario per monitorare la gestione delle attività e passività della compagnia. E’ l’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni che aggiorna sulla situazione della compagnia assicurativa tedesca dichiarata insolvente dal Tribunale di Monaco di Baviera.

Una decisione arrivata a seguito del deterioramento delle condizioni finanziarie del Gruppo FWU e delle due compagnie assicurative, FWU Life Insurance Lux s.a. e FWU Life Insurance Austria AG, che in Italia operano nel ramo vita.

FWU LIFE INSURANCE LUX: sospensione dei pagamenti e nomina del Commissario

La sospensione dei pagamenti della FWU Life Insurance Lux S.A. potrà durare al massimo sei mesi informa l’IVASS che rammenta come entrambe le compagnie non possono al momento sottoscrivere nuovi contratti.

IVASS ha chiesto ai distributori italiani dei prodotti della FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. e della FWU LIFE INSURANCE AUSTRIA AG di istituire un punto di contatto a cui la clientela potrà rivolgersi per avere le informazioni necessarie alla migliore gestione della

propria posizione assicurativa. I sottoscrittori delle polizze potranno altresì rivolgersi alle associazioni dei consumatori per valutare e tutelare al meglio la propria posizione.

L’Istituto, si legge in una nota, sta seguendo la situazione in stretto contatto con EIOPA e con le autorità competenti di Lussemburgo – Commissariat Aux Assurances (CAA) – e Austria – Financial Market Authority (FMA) – e fornirà gli aggiornamenti sul proprio sito.

Fwu Life Insurance: cosa è successo

I fatti risalgono allo scorso 25 luglio quando l’Ivass ha informato il mercato italiano rispetto al deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux S.A., e Fwu Life Insurance Austria Ag. Entrambe le compagnie dal 2006 operano anche in Italia vendendo polizze vita, specie aventi natura di unit linked, e hanno sede secondaria a Milano.

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Commissariat Aux Assurances (Caa) – analoga alla nostra Ivass -, ha comunicato che, a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo dal 3 luglio 2024, Fwu Life Insurance Lux S.A. ha deliberato di non sottoscrivere più nuovi contratti, anche in Italia e alcuni giorni dopo, il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società capogruppo tedesca non assicurativa Fwu Ag.

Allo stesso tempo, l’Autorità di vigilanza austriaca, Financial Market Authority (FMA), il 22 luglio 2024 ha vietato a Fwu Life Insurance Austria Ag: di sottoscrivere nuovi contratti sulla vita, anche in Italia, con effetto immediato e fino al 30 settembre 2024; di effettuare operazioni infra-gruppo superiori a 100mila euro, senza il preventivo consenso di Fma, con effetto immediato e per la durata di sei mesi.

Il giorno seguente, il Consiglio direttivo della Caa, l’Autorità lussemburghese, ha deciso di congelare gli attivi legati alle riserve tecniche dei clienti di Fll depositati presso le banche depositarie, al fine di proteggere gli interessi dei contraenti e dei beneficiari.