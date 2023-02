di Marco Deroma, presidente di Efpa Italia

In questo periodo caratterizzato da problemi geopolitici, inflazione, abbondante liquidità parcheggiata nelle banche, la consulenza gioca un ruolo fondamentale per aiutare le famiglie a gestire la propria ricchezza finanziaria orientando in modo corretto le scelte in funzione dei propri obiettivi di vita. Si rende oggi ancora più evidente l’importanza del ruolo del consulente, così come la validità del suo lavoro in materia di educazione finanziaria, per indirizzare le masse gestite nel modo più opportuno, in linea con gli interessi dei risparmiatori e insieme a beneficio dell’economia.

Per le imprese, la sfida è rappresentata dalla capacità di costruire proposte che le aiutino a massimizzare l’efficacia dei risultati e l’efficienza delle risorse coinvolte, in modo da mantenere uno standard qualitativo elevato ed un costo umano e finanziario sostenibile per tutti. Questi fronti richiedono da un lato professionisti preparati che sappiano lavorare in team dove siano presenti competenze trasversali, dall’altro istituzioni solide, credibili e disponibili a riprendersi il ruolo anche sociale che avevano le banche in passato cioè quello di finanziare l’economia reale e quindi, in ultima analisi, di avvicinare la finanza alla vita di tutti i giorni. Si tratta di una grande opportunità per la consulenza finanziaria, da cui ne deriva una grande responsabilità.

la situazione attuale sottolinea, infatti, il valore per un consulente finanziario di impegnarsi in maniera continuativa nella propria preparazione e di ampliare le proprie conoscenze sia tecniche che relazionali per offrire un tipo di consulenza completa e adeguata alle richieste della controparte. Per questo, ora più che mai si rende imperativo investire nella formazione e nelle competenze dei professionisti della consulenza finanziaria, chiamati a preparare se stessi e a farsi veicolo di in-formazione verso il cliente allo scopo di traghettare i risparmi verso gli obiettivi economici del Paese.

In questo quadro, emerge con ancora più chiarezza il ruolo sociale del consulente e quello della consulenza finanziaria come elemento di connessione fra finanza, famiglie e Paese. La certificazione Efpa in questo senso rappresenta un attestato di qualità e la garanzia per il risparmiatore di interfacciarsi con una persona qualifica, competente e sempre aggiornata.

Marco Deroma sarà uno dei protagonisti dell’evento “Il valore della consulenza”, organizzato da Wall Street Italia il 16 febbraio 2023 presso Borsa Italiana dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Con lui ci saranno anche Tommaso Corcos (AD di Fideuram ISPB); Massimo Doris (AD di Banca Mediolanum); Alessandro Foti (AD di Fineco Bank); Paolo Martini (AD di Azimut Holding); Gian Maria Mossa (AD di Banca Generali) e Paola Pietrafesa (AD di Allianz Bank FA).

Saranno loro a raccontarci come stanno interpretando questo difficile momento di mercato e come vivono il profondo cambiamento sociale, economico e finanziario dettato dai tempi che stiamo vivendo. E come sta cambiando il loro mondo, sia dal punto di vista delle competenze che da quello del ricambio generazionale interno alla categoria. Con loro Mauro Maria Marino, neo Presidente di OCF; Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti; Giovanni Sabatini, Direttore Generale di ABI; Luigi Conte, Presidente di Anasf.

