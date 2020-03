Coronavirus, Conte annuncia nuove misure straordinarie per tutta Italia

Per contenere il numero di contagi da coronavirus il premier Conte annuncia nuove misure che limitano gli spostamenti delle persone su tutto il territorio nazionale.

In particolare è prevista la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle che si occupano della vendita di beni di prima necessità come farmacie e supermercati.

Sono garantiti i trasporti, i servizi bancari, assicurativi e postali.

Previsto un commissario per garantire le adeguate attrezzature mediche nella persona di Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia.

Secondo il Premier l’efficacia di queste misure si misurerà nell’ordine di alcune settimane.

Secondo la protezione civile all’11 marzo i contagiati in Italia sono 10.590, i guariti sono 1.045 mentre i decessi si attestano a 827. Pertanto ad oggi, i casi totali sono stati 12.462.

La gravità del momento è testimoniata anche dal fatto che questo pomeriggio l’Organizzazione mondiale della sanità è scesa in campo dichiarando lo stato di pandemia. In questo modo tutte le nazioni dovranno prendere provvedimenti adeguati per contenere il rischio di nuovi contagi.