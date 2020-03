Coronavirus: con la quarantena è il momento di pensare a risparmiare

L’Italia è in quarantena per tentare di arginare l’epidemia dal coronavirus. Un’occasione per realizzare una serie di azioni che in genere presi dalla quotidianetà non si riesce. Tra queste ritroviamo anche l’ottimizzazione delle spese quotidiane e il miglioramento dei servizi che già si dispone. E’ SosTariffe.it che ha ha elaborato un decalogo di azioni da realizzare in questi giorni di stop obbligato. Vediamo quali sono.

Luce e gas: è il momento del passaggio al mercato libero

In genere, si tende a non cambiare fornitore di luce e gas per casa, a prescindere dalla tipologia di servizio, per mancanza di tempo. Ecco perché quello attuale rappresenta il momento migliore per scegliere di passare al mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale. La migrazione diventerà obbligatoria per tutti a partire dal 1° gennaio 2022, quando ci sarà la fine della Maggior Tutela, ma chi sceglie di effettuare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero ha, oggi, la possibilità di risparmiare fino a 250 euro. Tra i costi fissi mensili c’è anche quello legato alla tariffa Internet casa. Oggi – rivela SosTariffe.it – sono disponibili soluzioni migliorative di diverso tipo con le quali, a meno di 30 euro al mese e con l’attivazione del nuovo abbonamento direttamente online, danno la possibilità di navigare a velocità più elevate, grazie alla potenza della fibra ottica di tipo FTTC o FTTH.

Risparmiare sulla telefonia mobile

Ottima idea anche in questi giorni di stop forzato è cambiare la tariffa per la propria SIM. Tante le offerte previste a prezzi davvero bassi che permettono di mantenere il proprio numero attraverso la portabilità e di attivare promozioni che prevedono un pacchetto di tipo all inclusive, ovvero con minuti, SMS e traffico dati in contemporanea. Da molti anni i prezzi delle offerte per nuovi clienti sono stabili a fronte di un aumento notevole di GB compresi in tariffa (ultima stima SOStariffe.it registra un +13% rispetto al 2019).

E’ tempo di fare un’assicurazione

Se ovviamente in questo momento i viaggi sono l’ultimo dei nostri pensieri, pensate a quante volte vi siete ritrovati al’ultimo a dover prenotare una vacanza e spendere molto. Approfittare della situazione attuale è una buona scusa per iniziare a ideare la prossima partenza, pianificandola nei minimi dettagli, per esempio considerando la possibilità di attivare una polizza viaggi che includa al suo interno l’opzione dedicata all’annullamento.

Restando nell’ambito delle assicurazioni, si può fare un check delle proprie polizze auto e moto che sono presenti in famiglia, attraverso la comparazione delle migliori offerte presenti sul mercato. Infine, si potrebbe trasformare il tempo in più nell’occasione giusta per pensare a un’assicurazione casa, nella quale siano comprese diverse tutele , ipotizzate per il bene dell’ambiente domestico e di tutto il nucleo familiare. Anche in questo caso, per farlo basteranno pochi clic e pochi minuti, spesi bene online.

Investire i propri risparmi in maniera proficua

Avere più tempo a propria disposizione potrebbe diventare un buon momento per mettere in pratica una migliore pianificazione dei propri risparmi. Come? Ad esempio valutando un nuovo conto corrente, poter risparmiare sul canone annuo e sulle spese tradizionali scegliendo di sottoscrivere un conto corrente online, al quale sono in genere legate tutte le carte di pagamento disponibili, da quella di debito alla carta di credito, fino alla prepagata. Infine chi disponesse di somme di denaro un po’ più cospicue e vorrebbe evitare di vederle erodere negli anni, potrebbe ipotizzare di investirle in un conto deposito.