Coronavirus, Bertolaso spiega il progetto dell’ospedale Fiera Milano (VIDEO)

In un video pubblicato su Facebook il consulente per l’emergenza coronavirus della regione Lombardia Guido Bertolaso, ha presentato il progetto dell’ospedale Fiera Milano.

Il progetto prevede a regime 250 posti letto per la terapia intensiva e dovrebbe essere completato in tempi record entro la prossima settimana nei padiglioni della Fiera di Milano nel quartiere Portello.

Per informazioni è attivo anche il sito internet https://www.ospedalefieramilano.it/

Bertolaso vanta una grande esperienza nella gestione delle emergenze. Dal 2001 al 2010 è stato Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Medico chirurgo, in passato si è occupato già di lotta delle epidemie, prima in Africa e poi in Cambogia.