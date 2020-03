Coronavirus, banche centrali pronte ad intervenire. Per Goldman taglio FED già questo mese

Dopo i sell-off della scorsa settimana, le banche centrali provano a rasserenare i mercati, dicendosi pronti ad intervenire per riportare il sereno ed evitare una nuova ondata di panico, come quella vista la scorsa settimana. Ma anche per aiutare l’economia mondiale su cui si allunga l’ombra della recessione.

Questa mattina il governatore della Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha dichiarato a febbraio che l’istituzione da lui diretta è pronta ad assumere le azioni necessarie a mitigare l’impatto dell’epidemia di coronavirus sulla terza economia del pianeta.

Kuroda ha spiegato che al momento le previsioni della Boj in merito alla traiettoria di moderata ripresa dell’economia giapponese restano invariate, grazie soprattutto a un rimbalzo della crescita globale atteso per la metà del 2020. Il governatore della banca centrale giapponese ha anche ribadito che la Boj è pronta a ulteriori allentamenti della sua politica monetaria ultra-espansiva “senza esitazioni”, laddove necessario.

Fed conferma: “pronti a tagliare i tassi”

Le dichiarazioni della Fed arrivano dopo che venerdì scorso il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell, ha confermato che la Federal Reserve è pronta “ad agire in modo adeguato e ad usare i propri strumenti per sostenere l’economia”. Powell, lascia intendere che la banca centrale è pronta anche a tagliare i tassi, se necessario, per far fronte all’impatto sull’economia dell’epidemia di coronavirus.