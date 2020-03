Coronabond, dall’Eurogruppo nessun accordo. L’Italia rifiuta documento finale

Si è chiuso con un nulla di fatto il vertice dell’Eurogruppo che si è tenuto in video conferenza tra i leader europei della zona euro. All’ordine del giorno c’erano le misure economiche da intraprendere per fare fronte all’emergenza coronavirus, in particolare l’emissione dei cosiddetti coronabond.

L’Italia, insieme alla Spagna, hanno rifiutato di sottoscrivere la bozza finale del documento conclusivo, nonostante i negoziatori italiani avessero ottenuto quasi tutto, compresa l’eliminazione di qualsiasi riferimento al Mes.

Secondo le prime indiscrezioni Conte avrebbe rifiutato di sottoscrivere il documento finale perchè al suo interno erano previste richieste particolarmente vessatorie per il rientro dal prestito da parte dell’Italia (con tanto di memorandum).

Conte avrebbe invece proposto l’istituzione di un gruppo di lavoro composto dai principali leader europei per trovare una proposta comune alla necessità di trovare risorse finanziarie entro 10 giorni.

In vista del vertice europeo nove leader europei, tra i quali il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron, avevano firmato insieme una lettera per chiedere la creazione dei coronabond per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia provocata dal coronavirus. La lettera è stata firmata da Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Grecia, Irlanda, Belgio, Lussemburgo e Italia.

Una spinta verso tale direzione era giunta anche dal governatore della Bce Christine Lagarde che, nella videoconferenza dell’Eurogruppo dello scorso lunedì, si sarebbe unita nel richiedere l’emissione “una tantum” di Covid-bond.