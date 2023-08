Il conto deposito Apple raggiunge i 10 miliardi e fa concorrenza alle banche

Apple ha annunciato che il conto deposito ad alto rendimento Savings, fornito da Goldman Sachs, ha raggiunto oltre 10 miliardi di dollari di depositi da parte degli utenti dal lancio avvenuto ad aprile. Il risparmio consente agli utenti della Apple Card di aumentare i propri premi in contanti giornalieri attraverso un conto di risparmio di Goldman Sachs, che offre un APY ad alto rendimento del 4,15%.

Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple per Apple Pay e Apple Wallet, ha dichiarato:

“Con ciascuno dei prodotti finanziari che abbiamo introdotto, abbiamo cercato di rivoluzionare la categoria tenendo presente la salute finanziaria dei nostri utenti. Questo era il nostro obiettivo con il lancio di Apple Card quattro anni fa, ed è rimasto il nostro principio guida con il lancio di Savings. Senza commissioni, depositi minimi e requisiti di saldo minimo, Savings offre agli utenti un modo semplice per risparmiare denaro ogni giorno, e siamo entusiasti di vedere l’eccellente accoglienza da parte dei clienti, sia nuovi che esistenti”.

Cos’è un conto deposito

Prima di parlare di Savings, è utile spiegare cos’è un conto deposito. Questo è un tipo di conto bancario che offre una soluzione di risparmio senza vincoli di durata e con un tasso di interesse stabilito dalla banca. Questo tipo di conto è progettato per consentire ai titolari di accumulare denaro e guadagnare interessi sugli importi depositati, senza dover effettuare operazioni complesse o frequenti come avviene con altri tipi di conti correnti.

Le principali caratteristiche di un conto deposito includono:

Interessi: I conti deposito offrono un tasso di interesse fisso o variabile, generalmente più elevato rispetto ai tassi di interesse sui conti correnti tradizionali. Gli interessi vengono calcolati in base al saldo del conto e possono essere accreditati periodicamente o alla scadenza del conto.

Liquidità: A differenza dei conti correnti, dove si possono effettuare prelievi e pagamenti in qualsiasi momento, i conti deposito possono avere limitazioni riguardo all'accesso ai fondi, specialmente per quelli con vincoli di durata. Alcuni conti deposito possono richiedere un preavviso o applicare penali per i prelievi anticipati.

Flessibilità: Alcuni conti deposito sono a breve termine, con una durata fissata, mentre altri possono essere a lungo termine senza una scadenza prestabilita. Solitamente, i conti deposito a lungo termine offrono un tasso di interesse più elevato rispetto a quelli a breve termine.

Sicurezza: I conti deposito sono generalmente considerati sicuri poiché sono protetti da garanzie governative come il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) in molti paesi, che copre i depositi fino a un certo limite in caso di fallimento della banca.

I conti deposito sono ideali per coloro che cercano una soluzione di risparmio semplice e sicura, con l’obiettivo di accumulare interessi sulle somme depositate nel tempo. Tuttavia, è importante notare che a causa dell’effetto dell’inflazione, il potere d’acquisto dei fondi depositati potrebbe diminuire nel tempo, quindi potrebbe essere utile valutare anche altre opzioni di investimento a lungo termine per preservare il valore del denaro.

Il lancio del conto deposito Savings

Dal lancio di Savings, avvenuto ad aprile 2023, il 97% dei clienti ha scelto di depositare automaticamente il denaro giornaliero sul proprio conto, permettendo agli utenti di stabilire e continuare a coltivare facilmente sane abitudini di risparmio. Il successo è stato immediato, con il servizio che avrebbe raccolto quasi un miliardo di dollari (990 milioni) nella prima settimana di disponibilità. Nel primo giorno, si dice siano stati raccolti ben 400 milioni di dollari, e si stimano circa 240.000 nuovi account aperti.

La promessa del servizio, del resto, è molto allettante: un tasso di interesse del 4,15% all’anno, nessun costo per aprire, gestire o chiudere il conto, nessun vincolo o condizioni scomode, e l’attivazione è semplice e veloce tramite iPhone. Basta qualche minuto per completare il processo, e il servizio è perfettamente integrato in Wallet. È possibile depositare tutti i premi e le ricompense della Apple Card o trasferire denaro dal proprio conto corrente.

Gli analisti ritengono che Apple abbia scelto un momento opportuno per entrare nel mercato finanziario, considerando il declino della fiducia dei consumatori statunitensi verso le banche, il fallimento di alcuni istituti regionali e il circolo vizioso innescato. Tuttavia, al momento, tutti i grandi servizi finanziari di Apple, inclusi il conto deposito “Savings” e la carta di credito “Apple Card,” rimangono esclusivi per il mercato statunitense. Nonostante Apple Card sia stata sul mercato per circa quattro anni, non ci sono segnali di un cambiamento di rotta nel breve termine riguardo alla sua disponibilità internazionale.

L’utilità dei conti deposito

L’esplosione di Savings è l’ennesima prova del fatto che i conti deposito stanno diventando sempre più interessante per gli investitori, poiché offrono sia comodità che sicurezza. Lo dice una nuova indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it, che ha analizzato come il guadagno netto disponibile per i risparmiatori sia cambiato in due diversi confronti. Questo è stato reso possibile grazie all’aumento del numero di soluzioni di investimento offerte dai conti deposito presenti sul mercato. Anche molte banche tradizionali hanno incluso questi prodotti nella loro gamma, rendendo ancora più accessibili queste opportunità agli investitori.

Questa tendenza segnala un cambiamento significativo nel settore finanziario, dove i conti deposito stanno diventando una scelta sempre più popolare per coloro che cercano una combinazione di rendimenti competitivi e sicurezza per i propri risparmi. L’interesse crescente nei conti deposito rappresenta una possibilità per gli investitori di ottenere un guadagno stabile con un livello di rischio controllato.

Rispetto ai dati di febbraio scorso, è ora possibile ottenere un tasso lordo superiore fino a 0,7 punti percentuali (considerando un investimento di 18 mesi). Inoltre, per massimizzare i guadagni, è possibile puntare su investimenti a lungo termine (fino a 60 mesi) per ottenere un tasso di interesse fino al 4,75%.