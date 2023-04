Conti deposito, quali sono i più convenienti?

I conti deposito stanno diventando sempre più convenienti per coloro che vogliono far fruttare la loro liquidità con una soluzione sicura. La scorsa settimana è entrata nel business anche Apple, che in collaborazione con Goldman Sachs ha lanciato Apple Savings, conto deposito che offre un rendimento annuo del 4,15%. Il conto non richiede un deposito minimo ed è protetto dal Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Il saldo massimo del conto è di 250 mila dollari e il denaro deve essere prima trasferito a un conto corrente effettivo o ad Apple Cash. Il tasso del 4,15% risulta superiore ai principali competitor, Ally Bank e Marcus.

La forza del marchio Apple potrebbe rivelarsi una combinazione esplosiva nell’attrazione di nuova clientela bancaria in Usa, dove il conto è oggi disponibile. La fuga dalle grandi banche tradizionali continua e i conti deposito vincolati o non vincolati sono sempre più appetibili.

Conti deposito: i migliori

Nel valutare i vantaggi di un conto deposito, uno degli aspetti fondamentali da considerare è la distinzione tra conto deposito vincolato e non vincolato. Nel primo caso, i soldi depositati sono bloccati per un periodo di tempo quantificato in mesi o anni, mentre nel secondo caso la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto. Tra le migliori offerte di aprile 2023 secondo SOSTariffe troviamo Cherry Recall di Cherry Bank, Scalable Capital e Conto Deposito Trade Republic.

Cherry Bank

Cherry Recall di Cherry Bank è uno dei conti deposito più remunerativi sul mercato, con un tasso di interesse del 2,80% indipendentemente dalla durata del deposito, che può essere di 6, 12, 18, 24, 36, 48 o 60 mesi. Il conto deposito non prevede un vincolo rigido, ma richiede un preavviso di 32 giorni per riavere la somma investita. È possibile scegliere tra la soluzione Cherry Box, che prevede depositi senza vincolo con un tasso di interesse lordo dello 0,40%, e una linea di conto deposito vincolato, che vada un minimo di 6 mesi con un interesse del 2,60% lordo a un massimo di 60 mesi con un rendimento del 4% lordo.

Scalable Capital

Scalable Capital, invece, propone un conto deposito senza vincoli che consente di prelevare le somme depositate in qualsiasi momento, senza il pagamento di alcuna penale. Il tasso di interesse annuo è del 2,3% ed è applicato al capitale depositato a tempo indeterminato. La liquidazione degli interessi è trimestrale, con accredito diretto sul saldo del conto. L’apertura del conto deposito Scalable Capital è gratuita e non è prevista l’imposta di bollo, ma il conto va inserito in dichiarazione dei redditi come “Conto Deposito estero”. È necessario attivare il piano in abbonamento PRIME+ Broker dal costo di 4,99 euro al mese per accedere al deposito remunerato di Scalable Capital e beneficiare di vantaggi aggiuntivi.

Trade Republic

Infine, il Conto Deposito Trade Republic è una soluzione offerta dalla piattaforma tedesca di investimento online Trade Republic, che propone un tasso di interesse agevolato del 2% annuo sulla liquidità non investita fino a 50.000 euro. La gestione del conto deposito avviene attraverso i canali digitali web e app di Trade Republic, ed è completamente gratuita, senza spese di gestione e trasferimento. La liquidazione degli interessi è mensile.

Per aprire il Conto Deposito Trade Republic, è necessario avere almeno 18 anni, la residenza permanente e fiscale in Italia, un numero di cellulare europeo e un conto bancario SEPA. Inoltre, è richiesto uno smartphone con un sistema operativo iOS o Android.

In generale, tutti e tre i conti deposito proposti offrono un rendimento più elevato rispetto ai conti di risparmio standard e ai principali concorrenti presenti sul mercato. Tuttavia, è importante valutare attentamente le diverse offerte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e obiettivi di investimento.

Inoltre, è importante tenere presente che i conti deposito vincolati offrono generalmente un rendimento maggiore rispetto ai conti deposito non vincolati, ma prevedono un vincolo rigido e una penalità in caso di ritiro anticipato. D’altra parte, i conti deposito non vincolati offrono maggiore flessibilità, ma un rendimento più basso.

In ogni caso, è importante scegliere un conto deposito sicuro e garantito, che offra la copertura e la garanzia dei depositi bancari entro i 100.000 euro in caso di fallimento della banca, come previsto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD).