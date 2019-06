Conte: “sfidare l’Ue mette a rischio risparmi degli italiani”

L’Italia resta osservata speciale dei mercati dopo che il premier Giuseppe Conte ha ribadito di essere pronto a dimettersi, qualora non venga raggiunto un compromesso con la Ue sul debito ed evitata una procedura di infrazione che metterebbe a rischio i risparmi degli italiani.

“Attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo. Se viene aperta davvero, farà male all’Italia. Non è tanto e solo questione di multa. Ci assoggetterà a controlli e verifiche per anni. Con il risultato di compromettere la nostra sovranità in campo economico: una bella eterogenesi dei fini, per questo governo che è geloso custode dell’interesse nazionale. Senza considerare che potrebbero essere messi a rischio i risparmi degli italiani…” ha detto Conte in un’intervista al Corriere.