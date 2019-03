Conte esclude manovra correttiva: “Punteremo su misure per la crescita”

“Di sicuro non ci sarà una manovra correttiva. Punteremo su misure per la crescita e sullo sblocca cantieri. Dobbiamo solo accelerare. Spingere sulle misure che favoriscono la crescita”. Così il premier, Giuseppe Conte, in un’intervista alla “Stampa”, in cui spiega:

“Queste misure saranno anticipate con due decreti legge,mentre le varie leggi delega e i collegati decreti legislativi attueranno la più consistente rivoluzione riformatrice mai concepita dal Dopoguerra ad oggi. Il Paese non può più attendere”, afferma Conte.

Ieri in Puglia per la firma dell’intesa Eni-Cnr sulla ricerca, Conte ha inoltre escluso di proseguire la sua esperienza politica una volta terminato il suo mandato.