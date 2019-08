Consulenza, Vanguard: come avviare un piano finanziario con il cliente

Anche se la pianificazione finanziaria è un lavoro complesso, semplificare in uno schema i punti essenziali della strategia può essere d’aiuto per comunicare con il cliente. Per aiutare i consulenti in questo compito la società d’investimenti Vanguard, nota per la grande offerta di fondi a gestione passiva, ha messo a punto una griglia che, per la sua semplicità, è utilizzabile da tutti, professionisti e non.

QuickStart Guide to Your Financial Plan (link per il download) “è un conciso punto di partenza per la conversazione per aiutarti a registrare i valori e gli obiettivi di un cliente e quindi articolare il modo in cui tali obiettivi verranno raggiunti”, spiega Vanguard nel suo sito, “per i clienti attuali, la guida può essere utilizzata per rivedere i progressi verso i loro obiettivi”.

Nello spazio di una sola pagina la Quickstart guide comprende essenzialmente quattro colonne. La prima comprende i “valori” del cliente, ciò che ritiene importante al di là degli aspetti strettamente finanziari come il tempo con la famiglia o la carriera personale. La seconda colonna offre lo spazio per gli “obiettivi”, tipicamente in merito al pensionamento o all’istruzione dei figli. La colonna “implementazione” si riferisce ai singoli interventi da adottare nello stile di vita per favorire il raggiungimento degli obiettivi. Infine, i “risultati” conseguiti.

Gli investitori che hanno esaminato il modello di Vanguard, secondo un sondaggio, si sarebbero detti “entusiasti dell’idea di affrontare un tale piano con il proprio consulente”, definendo questo specchio riassuntivo come “motivante” e “perfetto da condividere con la famiglia”.