ConsulenTia, cala il sipario sull’edizione 2020. Più di 3100 i partecipanti

Sono stati oltre 3.100 i partecipanti alla VII edizione capitolina di ConsulenTia20, il più grande appuntamento dei consulenti finanziari, che si è concluso oggi all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con il patrocinio di Ocf, Regione Lazio, Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale.

Questa “special edition”, aperta a tutti i consulenti finanziari iscritti e non all’Associazione, ha visto la partecipazione di oltre 50 partner, tra sgr e reti, 3 media partner e 13 media supporter e oltre 50 relatori. “Il nostro valore servizio di grandi sfide”, claim della manifestazione, sintetizza il messaggio della tre giorni, sottolineando il ruolo di pivot del consulente finanziario nella gestione dei risparmi degli italiani e gli obiettivi di crescita che la categoria si pone.

“I numeri e la soddisfazione raccolta sui contenuti che abbiamo portato a Roma confermano che l’evento è riconosciuto come un marchio d’eccellenza per l’industria della consulenza finanziaria nonché una tappa obbligata per tutti gli attori di questo mondo, in primis i consulenti finanziari che, riuniti sotto il tetto ConsulenTia, si sono confrontati sui temi più attuali della professione”, ha dichiarato Germana Martano, Direttore Generale Anasf. Crescita e sostenibilità sono state le parole chiave della tre giorni, a partire dagli interventi dei protagonisti di “Un’ora con…”, al convegno inaugurale che ha scattato la fotografia del settore oggi, anticipando le aree di investimento delle reti di consulenza nei prossimi anni, fino al convegno di questa mattina, dal titolo “Re-generation: largo ai giovani”, che non poteva che parlare di futuro, “dimostrando l’approccio lungimirante che caratterizza da sempre la nostra Associazione”, come sottolineato da Maurizio Bufi, Presidente di Anasf.

Dopo l’intervento suggestivo del conduttore radiofonico e storyteller Matteo Caccia, che ha proposto un parallelismo tra la figura del consulente finanziario, che si trova ad affrontare nuove sfide, e il lupo in dispersione, entrambi emblema del rinnovamento, possibile soltanto attraverso una nuova esplorazione di sé e al contempo di nuovi territori da conquistare, sono stati forniti ai relatori della tavola rotonda numerosi spunti di riflessione.

A parlarne, con la moderazione di Jole Saggese sono stati: Andrea Barchiesi, Founder e CEO Reputation Manager, Maurizio Bufi, Michele Antonio Fino, Professore associato di Fondamenti del Diritto Europeo dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – Bra, Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics, Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti e Gianfranco Torriero, Vice Direttore generale di ABI.

Sollecitati anche grazie a contributi video che hanno raccontato storie di successo e rinnovamento di altri settori, come quello dell’agricoltura, dell’editoria e della manifattura artigianale, il convegno è stata l’occasione per una confronto sulle dinamiche che possano favorire la percezione delle professioni, con riguardo a quella del consulente finanziario, anche presso il pubblico delle nuove generazioni, che attraverso un meccanismo di reverse mentoring possono scambiare le proprie conoscenze tecnologiche con l’expertise dei colleghi senior. In questo modo il settore può raggiungere un duplice obiettivo: il ricambio generazionale nella categoria dei consulenti finanziari e l’innovazione nello svolgimento della professione.

La terza giornata di lavori è proseguita con due appuntamenti svolti in parallelo: il seminario di formazione riservato ai soci sulla finanza comportamentale, a cura del prof. Ruggero Bertelli

dell’Università degli Studi di Siena, che ha presentato alcune regole per la costruzione del portafoglio, per la valutazione delle performance e per la comunicazione dei risultati al cliente, seguendo un approccio di Behavioral Finance, dove il valore del servizio viene correttamente percepito; e la lezione speciale di economic@mente, un viaggio con i ragazzi delle scuole superiori alla scoperta delle regole base dell’economia personale, con la guida di Sergio Sorgi di Progetica e i saluti istituzionali di Magda Bianco, Capo del Servizio Tutela dei clienti e anti-riciclaggio Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca d’Italia.