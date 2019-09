ConsulenTia, tutte le edizioni passate dell’evento Anasf

Nel giro di cinque anni ConsulenTia, il forum ideato e promosso dall’Associazione nazionale consulenti finanziari (Anasf), ha pressoché raddoppiato il numero dei partecipanti e conquistato sempre più visibilità fra i risparmiatori e gli addetti ai lavori. Alla prima edizione romana datata 2014 presero parte 1640 partecipanti contro gli oltre 3000 dell’ultima edizione tenutasi quest’anno nella Capitale. E si è moltiplicata anche l’attenzione dei media, dai 30 giornalisti accreditati nella prima edizione agli oltre 50 di Roma 2019.

A poche settimane dall’evento di ConsulenTia previsto a Bologna l’1 e 2 ottobre, che vedrà ancora una volta a braccetto analisi e iniziative di educazione finanziaria, ecco alcuni fra i numeri più significativi delle scorse nove edizioni.

Sin dalla prima edizione a Roma, le oltre 1600 presenze avevano fatto presagire che l’evento Anasf sarebbe stato destinato a crescere: dopo la Capitale, ConsulenTia ha toccato anche altre grandi città italiane come Treviso (2016), Torino (2017) e Napoli (2018). A partire dal 2016 ConsulenTia ha raddoppiato la sua frequenza, con due eventi all’anno, mantenendo fermo un appuntamento a Roma. Nel 2018 è stata raggiunta e superata per la prima volta la soglia delle 3000 presenze.

Dalla sua fondazione, Anasf ha cercato di accompagnare i professionisti attraverso i trend più interessanti per il settore. Ad esempio, uno dei focus dell’evento napoletano del 2018 non poteva che essere sugli effetti della direttiva Mifid II, entrata in vigore proprio nel gennaio di quell’anno (e già discussa ampiamente nei convegni del 2017). La nuova direttiva Ue, affermò allora McKinsey presentando i dati di una sua ricerca, aveva già raggiunto un costo stimato in termini di minori ricavi per 150 milioni di euro, con un costo futuro stimato per il settore della consulenza fra i 300 e i 600 milioni.

Oltre alla direttiva Mifid II, un posto di rilievo è stato ricoperto anche dal tema Esg – se n’è parlato nell’edizione romana del 2018, ma anche in quella di quest’anno nell’incontro con BlackRock e iShares “Sostenibilità e innovazione al centro del portafoglio di domani”.

Un altro trend che non è certo mancato nei simposi di ConsulenTia è quello dell’innovazione tecnologica. L’ultimo evento nella Capitale, ad esempio, ha visto esponenti di Bnp e Aviva a confronto su “Rivoluzione ed evoluzione tra tecnologia e welfare: strategie e soluzioni”.

Infine, non mancano e non mancheranno nemmeno nella prossima edizione a Bologna, approfondimenti sul ruolo del consulente finanziario nel mondo di oggi, incontri particolarmente utili per l’aggiornamento professionale (con la possibilità di accumulare crediti formativi per coloro che dispongono di una certificazione).

Aspettando il prossimo evento ConsulenTia, ecco un bilancio sull’ultima edizione tenutasi a Roma e curato dall’organizzazione dell’evento: