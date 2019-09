ConsulenTia 2019 Bologna: il programma completo

Si scaldano i motori per ConsulenTia 2019, l’evento ideato da Anasf per i consulenti finanziari, in programma il 1° e 2 ottobre al Palazzo della Cultura e dei congressi di Bologna, due giorni di lavori aperti ai professionisti italiani ed europei, in cui si alternano momenti di formazione e di outlook sui mercati. Obiettivo della manifestazione è promuovere il confronto tra istituzioni, società e operatori del settore finanziario, anche in ambito internazionale.

Ecco il programma completo dei due giorni.

Martedì 1 ottobre

Dalle 10 alle 12:00 Sala Italia: Evento di educazione finanziaria per le scuole economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO® Incontro riservato agli insegnanti e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado.

14:30 Apertura al pubblico e registrazione

15:00/15:45 – Sala Europauditorium ASSET CLASS E DIVERSIFICAZIONE: DAI CLASSICI ALL’ESG. Tavola rotonda con AllianceBernstein Jupiter Asset Management M&G Investments

16:00/18:00 – Sala Europauditorium Convegno inaugurale Anasf, IL RUOLO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NELL’ERA DELLA TRASPARENZA Etica, competenze, remunerazione

Mercoledì 2 ottobre