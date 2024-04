Consulenti finanziari, Pomoni alla guida dei 200 professionisti di Ing

Novità per il mondo dei consulenti finanziari. ING ha nominato Matteo Pomoni come Head of Investments and Wealth della branch italiana del Gruppo bancario olandese.

Nel suo nuovo ruolo Pomoni ha l’obiettivo di espandere ulteriormente la rete di consulenti finanziari – ora costituita da circa 200 professionisti – e di allargare l’offerta di prodotti e servizi di investimento. Pomoni riporta gerarchicamente a Michal Szczurek, country manager di ING in Italia.

Entrato in ING nel 2004, dopo 5 anni di esperienza manageriale nel settore del largo consumo, prima di avere un ruolo internazionale nel Gruppo, Pomoni ha assunto incarichi di rilevanza crescente in ING Italia, dando impulso allo sviluppo del network di negozi finanziari sul territorio e al potenziamento dell’offerta di prodotti Retail, accompagnando la trasformazione della banca digitale da partner del risparmio a banca dall’offerta di prodotti e servizi retail completa.