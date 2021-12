Consulenti finanziari: ottobre record per le reti. Mai raccolta così alta

Ottobre da incorniciare per le reti di consulenti finanziari, che hanno realizzato il miglior risultato mensile di sempre. I dati rilevati da Assoreti indicano volumi netti pari a circa 5,8 miliardi di euro con una crescita del 63,3% su base annuale (+119,9% rispetto a settembre).

Nei primi dieci mesi dell’anno la raccolta raggiunge così i 46,7 miliardi di euro, risultando già superiore a quanto realizzato nell’intero 2020 (43,4 miliardi). Le risorse raccolte nel mese confluiscono sui prodotti del risparmio gestito, con investimenti netti più che triplicati rispetto all’anno precedente e pari a 3,3 miliardi di euro (+228,2% a/a), e su conti correnti e depositi, sui quali arriva liquidità netta per 3,1 miliardi di euro (+11,8% a/a); gli strumenti finanziari amministrati chiudono il mese con un saldo negativo.

“Il 2021 non è ancora terminato e le Reti di consulenza hanno già superato i risultati dell’anno record di raccolta. Cresce l’esigenza dei risparmiatori di essere seguiti nelle scelte di investimento e con essa l’assunzione di responsabilità da parte delle associate ad Assoreti e dei loro consulenti, consapevoli che i clienti, affidando il proprio patrimonio, condividono bisogni, progetti, aspettative. Viene data fiducia, ripagata attraverso un’attenta pianificazione di lungo periodo” dichiara Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione.

Sul fonte dei gruppi, le reti di Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank) si confermano al primo posto dall’inizio dell’anno per raccolta netta, con oltre 13 miliardi di euro, e per raccolta in risparmio gestito con oltre 8,9 miliardi. Per quanto riguarda la raccolta di ottobre, il gruppo Fideuram è primo nella classifica di raccolta netta, con oltre 2 miliardi, e per raccolta di risparmio gestito, con oltre 841 milioni.

Consulenti finanziari: boom per il gestito

La distribuzione diretta di quote di fondi comuni determina volumi di raccolta netta per 1,3 miliardi di euro (-368 milioni ad ottobre 2020).

Le scelte di investimento per i clienti privilegiano sempre i fondi aperti di diritto estero (1 miliardo), ed in particolare le gestioni collettive azionarie (818 milioni); positiva ed in crescita la raccolta netta realizzata sui fondi chiusi mobiliari (228 milioni di euro), mentre il bilancio dei fondi aperti italiani è pressoché in pareggio (2 milioni).

Le risorse nette destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontano a 1,5 miliardi di euro (+51,9% a/a); i premi netti versati sulle polizze unit linked e multiramo raggiungono, nel loro insieme, quasi 1,4 miliardi di euro.

Il bilancio delle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 571 milioni (+42,7% a/a); il 71,8% della raccolta netta coinvolge le gestioni patrimoniali in fondi (Gpf), ma la crescita è trainata dalle Gpm (161 milioni).

Il contributo mensile delle Reti al sistema dei fondi aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, raggiunge così i 2,9 miliardi di euro e compensa ampiamente i deflussi realizzati, nell’insieme, dagli altri canali distributivi (-136 milioni), portando in positivo il bilancio complessivo dell’industria (2,7 miliardi). Da inizio anno l’apporto delle Reti raggiunge così i 31,6 miliardi di euro e rappresenta il 57% della raccolta netta realizzata dall’intero sistema fondi (55,5 miliardi).