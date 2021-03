Consulenti finanziari: le attività che frenano la produttività

Per i consulenti finanziari il problema della produttività, come in ogni altro ambito, è fondamentale. Molte delle attività collegate a questa professione, infatti, possono consumare tempo prezioso ed energie.

Secondo Russell Investments, società globale che fornisce servizi di consulenza a varie aziende del settore finanziario, c’è una lunga lista di attività che possono essere organizzate con maggior successo, sbloccando energie preziose per gli aspetti più importanti del business.

Consulenti finanziari: le attività che frenano la professione

Ecco alcune delle “attività che limitano il successo” della consulenza, secondo Russell Investments.