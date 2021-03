Podcast: investimenti attenti a quando dite “Questa volta è diverso”

Ben trovati alla serie di Podcast #MCF (Mercati che fare) in cui racconto strategie di investimento per tutti i livelli di competenza. Un nuovo podcast ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Oggi parliamo di investimenti sul mercato azionario e del motto “questa volta è diverso”.

Per ascoltare tutti i podcast di Wall Street Italia clicca qui.

Attenzione a quando dite “questa volta è diverso”. Secondo John Templeton le quattro parole più pericolose negli investimenti sono: “questa volta è diverso“. Ai massimi e ai minimi del mercato azionario gli investitori usano questa logica per giustificare le loro scelte decisioni, guidate dalle emozioni.

Gli investitori dovrebbero prestare particolare attenzione quando queste parole vengono ampiamente utilizzate.

In momenti come questo mi viene in mente un vecchio libro: The Money Game.

Il protagonista del libro ricorda che le fasi di un mercato rialzista sono 3: la prima è quando solo poche persone lungimiranti si accorgono che le cose potranno andare meglio, la seconda quando la maggior parte degli investitori si rende conto che il miglioramento è effettivamente in corso, mentre la terza quando si accorgono che le cose potranno migliorare per sempre, che possano andare bene sempre.

I pochi che acquistano nella prima fase, quando i prezzi sono molto bassi, possono accedere a grandi occasioni. Ma chi acquista nell’ultima fase come si troverà? Quanto pagherà lo scotto del ritardo e dell’esperienza?

I migliori investimenti spesso si fanno in tempi di paura e disperazione.