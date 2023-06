Consulenti finanziari, la raccolta di Azimut si attesta a 89 mln in maggio

Nel mese di maggio i consulenti finanziari del Gruppo Azimut hanno registrato una raccolta netta positiva per 89 milioni di euro, portandola così a 2,9 miliardi da inizio anno. Nel dettaglio il dato di maggio risente di deflussi per 302 milioni di euro da prodotti del risparmio gestito, bilanciati dalla raccolta del risparmio amministrato per 392,3 milioni di euro.

“La componente di risparmio gestito a maggio ha risentito del disinvestimento di alcuni dei nostri fondi propri per finanziare parzialmente il pagamento del dividendo (ca. 150 milioni di euro) e dei continui deflussi da parte di alcuni fondi istituzionali da fondi monetari a bassa redditività (ca. 170 milioni di euro). Sebbene i mercati del credito in Brasile stiano iniziando a mostrare segni di stabilizzazione, l’incertezza del contesto ha continuato a influenzare negativamente la raccolta netta nel mese (ca. 90 milioni di euro).

Una parte del restante contributo negativo (ca. 150 milioni di euro) si spiega con il disinvestimento dei clienti da prodotti liquidi a favore di fondi di private markets, il cui closing è previsto nel corso del mese di giugno, in linea con la strategia perseguita di aumentare la generazione di valore dei portafogli nel medio lungo termine. A fine mese gli AuM relativi ai private markets superano i 7 miliardi di euro e si attestano al 12% delle masse gestite. Ciò ci pone sulla buona strada per valorizzare questa opportunità di mercato e raggiungere il nostro obiettivo di almeno il 15% entro il 2024” ha commentato Gabriele Blei, ceo del Gruppo.

Complessivamente il totale delle masse amministrate dei clienti della società milanese si attesta a fine maggio a 83,7 miliardi, di cui 57 miliardi fanno riferimento alle masse investite in prodotti del risparmio gestito.

Il Gruppo Azimut comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e Usa.