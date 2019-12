Consulenti finanziari: da Intermonte un servizio per essere sempre informati

Nasce T.I.E. – The Intermonte Eye – il nuovo brand di Intermonte dedicato ai consulenti finanziari e ai private banker. Un’innovativa soluzione, digitale e su misura, che mette a disposizione un servizio informativo professionale attraverso l’offerta di contenuti e outlook esclusivi sui mercati finanziari e sui prodotti di investimento.

L’entrata in vigore della direttiva Mifid 2 sta creando innumerevoli sfide per il mondo della consulenza finanziaria. Nata con l’obiettivo di migliorare la trasparenza dei mercati finanziari, la normativa porterà a mutamenti significativi nel rapporto fra consulente e risparmiatore. Gli stessi risparmiatori sentono, oggi come non mai, l’urgenza di potenziare le proprie competenze in ambito finanziario. Il ruolo del consulente, quale primario vettore di educazione finanziaria capace di mettere il cliente nelle condizioni di fare scelte consapevoli, diventa quindi sempre più centrale.

La nascita di T.I.E. si inserisce proprio in questo contesto in cui sta crescendo, in modo esponenziale, il bisogno per consulenti e private bankers di accedere in modo rapido e immediato non tanto a semplici news, già abbondantemente disponibili su vari media, ma a informazioni esclusive e a valore aggiunto selezionate appositamente per loro.

Il consulente può essere così ulteriormente supportato nella fase di strutturazione e di efficiente allocazione del portafoglio dei propri clienti in base al loro profilo rischio/rendimento.

Gianluca Parenti, socio fondatore di Intermonte e ideatore dell’iniziativa ha chiarito: “Sfruttare le opportunità offerte dal digitale ci permetterà di creare e consolidare una vera e propria community in cui far confluire svariate competenze per realizzare sinergie e momenti di confronto quotidiano.

Con Intermonte abbiamo creato già nel 1998 Websim, la fortunata piattaforma digitale di analisi e consulenza finanziaria destinata al retail. Con T.I.E. oggi puntiamo a offrire contenuti a valore aggiunto pensati per supportare efficacemente consulenti e private banker nel loro lavoro quotidiano, in un momento in cui il settore sta affrontando un cambiamento epocale”. Per Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte “la nostra società si è da sempre distinta per la capacità di anticipare le necessità del mercato. Con T.I.E. prosegue il nostro impegno e il nostro contributo allo sviluppo e all’efficienza dei mercati finanziari, colmando il crescente bisogno di contenuti tecnici di qualità attraverso una modalità innovativa e digitale.”

Per garantire la professionalità della community l’accesso all’app è soggetto all’approvazione di Intermonte. Le funzionalità dell’App consentiranno di suddividere i contenuti in categorie e di filtrarli per argomento di interesse. Gli articoli potranno essere letti in versione short o long così l’utente potrà scegliere, in base al proprio interesse e al tempo a disposizione, il grado di approfondimento da riservare ai contenuti.

Infine, sarà anche possibile salvare un contenuto nell’area personale, aggiungerlo a una lista per una lettura successiva, inoltrarlo o condividerlo.

T.I.E. ha l’obiettivo di creare una community di professionisti del risparmio altamente fidelizzata, a cui offrire un servizio loro riservato con contenuti e analisi facilmente fruibili anche in mobilità. Il tutto sarà accessibile grazie ad un’App e un sito internet (https://tie.intermonte.it/). T.I.E è presente anche su Linkedin (https://www.linkedin.com/showcase/t.i.e.-the-intermonte-eye/about/) con una intensa attività editoriale. Chi entrerà a far parte della community avrà accesso a notizie puntuali e a contenuti originali in materia di analisi dei mercati e di soluzioni di investimento. T.I.E vuole essere uno spazio digitale dedicato al confronto e scambio di idee sia fra i consulenti stessi della community sia con i professionisti di Intermonte.