Consulenti finanziari, ad ottobre raccolta netta di 3,5 miliardi

Nel mese di ottobre le reti di consulenti finanziari hanno registrato una raccolta netta positiva pari a 3,5 miliardi di euro. I volumi realizzati segnano così una crescita del 68% rispetto al mese precedente e del 2,5% su base annuale. Lo ha reso noto Assoreti.

Le risorse nette totali investite in prodotti del risparmio gestito ammontano a 1 miliardo di euro, mantenendosi sui livelli di settembre, mentre il bilancio mensile realizzato sulla componente amministrata del portafoglio raggiunge i 2,5 miliardi di euro per effetto del consistente flusso in entrata di liquidità.

“Il mese di ottobre segna l’avvio della seconda ondata della pandemia da covid-19 e i timori dei risparmiatori italiani si traducono in forti volumi di liquidità. Per i clienti dei consulenti finanziari le nuove risorse sono destinate a alimentare con disciplina e fiducia la pianificazione e la diversificazione degli investimenti” dichiara Marco Tofanelli, Segretario generale dell’Associazione.

Consulenti finanziari, crescono le polizze

Ad ottobre la raccolta netta messa a segno dai consulenti finanziari è positiva ed in crescita congiunturale sia per i prodotti assicurativi/previdenziali sia per le gestioni patrimoniali individuali. I primi registrano versamenti netti per 983 milioni di euro (+72,7%), con la tendenza a concentrarsi tra unit linked (462 milioni) e polizze multiramo (332 milioni); le seconde vedono sottoscrizioni nette per 400 milioni di euro (+31,6%), con un più evidente gradimento per le gestioni patrimoniali in fondi (GPF).

I volumi di raccolta risultano invece negativi per i fondi comuni di investimento: il saldo delle movimentazioni effettuate direttamente sulle quote è pari a -368 milioni di euro. La prevalenza dei riscatti si riscontra, in particolare, sui fondi comuni di tipo aperto, sia esteri (-211 milioni) sia italiani (-220 milioni); diversamente il bilancio è positivo per i fondi chiusi mobiliari (64 milioni).

Secondo quanto specificato da Assoreti il contributo mensile delle reti al sistema di fondi comuni attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si conferma, pertanto, positivo e pari a circa 829 milioni di euro. L’apporto delle reti da inizio anno sale, così, a 12,7 miliardi di euro e rappresenta l’87,4% dei volumi di raccolta realizzati dall’intero sistema fondi (14,6 miliardi).

Risparmio amministrato, nuova liquidità sui conti

Ad ottobre la liquidità netta confluita su conti correnti e depositi dei clienti dei consulenti finanziari è in crescita e raggiunge i 2,8 miliardi di euro. Il bilancio mensile relativo agli strumenti finanziari amministrati è, invece, negativo per 279 milioni di euro: la prevalenza delle vendite si riscontra per i di titoli di debito, pubblici (-447 milioni) e corporate (-227 milioni), mentre il saldo delle movimentazioni è positivo sia per i titoli azionari (226 milioni) sia per i certificate (172 milioni).

Fideuram in vetta alle reti

Il gruppo Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank) è primo nella classifica di raccolta netta mensile, con 1,1 miliardi di euro. Il gruppo si colloca al primo posto dall’inizio dell’anno anche per raccolta netta, con oltre 9,5 miliardi e per raccolta annua in risparmio gestito, con oltre 2,9 miliardi di euro.

Nel mese di ottobre dopo Fideuram si posizionano Fineco Bank con 665 milioni di euro e Banca Generali con 615 milioni di euro.