Consulenti finanziari: 8 consigli per sfruttare al meglio i social network

L’utilizzo dei social network come fonte di informazione finanziaria è sempre più frequente, in particolare fra le generazioni più giovani (ne avevamo parlato qui) e anche come canale di comunicazione con i consulenti finanziari.

Anche per questo saper padroneggiare questi strumenti sarà sempre più importante per i consulenti finanziari, che potranno utilizzarli come un’importante vetrina per la propria attività.

Consulenti finanziari, come utilizzare i social network

Per capire come costruire una strategia social, la società di marketing automation Clout ha fornito una serie di suggerimenti specifici per i professionisti del risparmio. Eccoli: