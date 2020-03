Consob corre ai ripari dopo crollo di ieri, stop alle vendite allo scoperto su 85 titoli

Dopo la seduta da incubo di ieri giovedì 12 marzo, La Consob corre ai ripari, disponendo il divieto temporaneo per le vendite allo scoperto su 85 titoli azionari italiani per tutta la giornata di venerdì 13 marzo.

“Il provvedimento – si legge in una nota – è in vigore nella seduta borsistica di venerdì 13 marzo 2020, sul mercato MTA di Borsa Italiana, per l’intera giornata di negoziazione. Il divieto riguarda le vendite allo scoperto assistite dalla disponibilità dei titoli. Con ciò viene estesa e rafforzata la portata del divieto di vendite allo scoperto nude, già in vigore per tutti i itoli azionari dal primo novembre 2012″.

La decisione, che non ha precedenti per l’ampiezza dei titoli coinvolti, è stata adottata in applicazione del regolamento Ue del 2012 in materia di “Short Selling”, tenuto conto della variazione di prezzo registrata dai titoli nella giornata del 12 marzo 2020 (superiore alle soglie previste dal citato regolamento)”. Decisione analoga è stata adottata dall’authority spagnola per i titoli della Borsa di Madrid.

La vendita allo scoperto (o short selling) è la pratica di vendere un bene che non si possiede realmente, nella speranza che il prezzo scenda così da riacquistarlo in futuro a un prezzo più basso e ottenere un profitto.

Il guadagno sarà dato dalla differenza tra il prezzo al quale avete venduto il bene e il prezzo più basso pagato per riacquistarlo. La vendita allo scoperto è la modalità di trarre profitto da una discesa dei prezzi di un determinato asset finanziario, tipicamente le azioni.

La lista degli 85 titoli con divieto di short selling

ISIN DENOMINAZIONE

IT0001454435 TXT

IT0004093263 ASCOPIAVE

IT0003621783 LAZIO

IT0003796171 POSTE ITALIANE

IT0001233417 A2A

IT0005211237 ITALGAS

NL0012059018 EXOR

IT0005218380 BANCO BPM

IT0003153415 SNAM

IT0004056880 AMPLIFON

IT0005252207 CAMPARI

NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

IT0001031084 BANCA GENERALI

IT0001347308 BUZZI UNICEM

IT0004176001 PRYSMIAN

IT0003128367 ENEL

IT0003856405 LEONARDO

IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO

IT0003487029 UBI BANCA

IT0003506190 ATLANTIA

IT0000062957 MEDIOBANCA

NL0000226223 STMICROELECTRONICS

IT0004965148 MONCLER

NL0010545661 CNH INDUSTRIAL

IT0000072170 FINECOBANK

IT0005366767 NEXI

IT0000062072 GENERALI

IT0003828271 RECORDATI

IT0005278236 PIRELLI & C

IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB

LU0156801721 TENARIS

IT0000072618 INTESA SANPAOLO

IT0005239360 UNICREDIT

IT0005252140 SAIPEM

IT0001250932 HERA

IT0000066123 BPER BANCA

IT0003242622 TERNA

IT0003261697 AZIMUT HOLDING

IT0003132476 ENI

IT0004810054 UNIPOL

IT0003497168 TELECOM ITALIA

NL0011585146 FERRARI

FR0000064578 COVIVIO

IT0003549422 SANLORENZO

IT0005162406 TECHNOGYM

IT0001044996 DOVALUE

IT0003115950 DE’ LONGHI

IT0003188064 BANCA IFIS

IT0004967292 FILA

IT0004998065 ANIMA HOLDING

IT0005010423 CERVED GROUP

IT0001415246 FINCANTIERI

IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION

IT0005043507 OVS

IT0005090300 INWIT

IT0001207098 ACEA

IT0004931058 MAIRE TECNIMONT

IT0003007728 TOD’S

IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI

IT0003027817 IREN

IT0005282865 REPLY

IT0005188336 EL EN

IT0004053440 DATALOGIC

IT0003097257 BIESSE

IT0003497176 TELECOM ITALIA RSP

IT0001049623 IMA

IT0003697080 GEOX

IT0001063210 MEDIASET

IT0005322612 IGD – IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

IT0001078911 INTERPUMP GROUP

IT0003428445 MARR

IT0001137345 AUTOGRILL

IT0001157020 ERG

IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS

IT0003073266 PIAGGIO & C

IT0005218752 BANCA MONTE PASCHI SIENA

IT0001469383 MONDADORI EDITORE

IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE

IT0000784196 BANCA POPOLARE SONDRIO

IT0003198790 FALCK RENEWABLES

IT0000084027 ASTM

IT0003865570 SALINI IMPREGILO

IT0005395071 ZUCCHI

IT0003365613 FIERA MILANO

IT0005359192 ILLIMITY BANK