Confindustria taglia stime Pil 2020 (-9,6%): “Faticosa risalita dopo il crollo”

Per l’Italia si prospetta una “faticosa risalita dopo il crollo” provocato dall’emergenza coronavirus “con gli investimenti e l’export che soffrono più dei consumi”, un percorso nel quale “la ripartenza del credito alle imprese è cruciale”.

È quanto scrive il Centro Studi Confindustria nell‘analisi di Congiuntura Flash, in cui si stima una caduta del Pil nel 2020 pari al 9,6%, rivisto al ribasso rispetto a fine aprile, quando la previsione era -6%.

Se nel primo trimestre il PIL ha subito un crollo oltre le attese (-4,7%), peggio andrà nel secondo trimestre quando il CSC prevede un calo fino al -9,0%. Nella seconda metà dell’anno, invece, con il 100% di settori aperti, è atteso un parziale recupero, frenato da scorte accumulate e difficoltà di molte imprese, che proseguirà nel 2021 (+5,6%).

Riviste al ribasso anche le stime sugli investimenti per l’intero 2020 (-15,5% contro il -10,6% stimato a marzo), che verrà recuperata solo in parte nel 2021 (+9,1%), pesando sulla crescita futura.

Per quanto riguarda i consumi, la riapertura graduale di attività commerciali e la maggiore libertà di movimento attenueranno la caduta, a partire da maggio anche se “resterà prudente la gestione dei bilanci familiari” (-14% la spesa nel 1° semestre).

Con un recupero nel secondo semestre, il calo nel 2020 stimato dal Csc sarà di -9,9% (seguito da +5,7% nel 2021).

Decisamente grigie anche le previsioni sul commercio estero “nello scenario CSC, l’export di beni e servizi crollerà di oltre il 14% nel 2020, recuperando solo in parte nel 2021. La caduta è maggiore di quella del commercio mondiale, per la particolare debolezza di Europa e USA” ma per il nostro export “la risalita sarà più robusta”.

Quanto all’occupazione, il centro studi di Confindustria sottolinea come