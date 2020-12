Con la piattaforma Salute di Axa un aiuto al sistema sanitario nazionale

In un momento in cui prendersi cura della propria salute diventa sempre più importante, Axa Italia sceglie di essere partner di riferimento delle persone, introducendo innovazioni che vanno oltre l’assicurazione tradizionale e rispondano a nuovi bisogni.

Per questo motivo il Gruppo dedica ai suoi clienti, ma non solo, un portale, accessibile dal sito www.axa.it e dall’app MyAXA che consente di accedere a un ampio ventaglio di servizi di valore dedicati alla loro Salute.

“Con la piattaforma Salute facciamo un nuovo passaggio chiave per diventare orchestratori del percorso sanitario delle persone, mettendo a disposizione dei clienti, ma non solo, un intero ecosistema di servizi di valore accessibili sempre e ovunque, che vanno dalla valutazione del sintomo, all’orientamento medico, fino alla cura, sfruttando l’intelligenza artificiale – ha dichiarato Patrick Cohen, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia. Su un fronte particolarmente importante in questo momento storico come la salute, continuiamo a essere più che mai innovatori a supporto dell’intera società con azioni concrete, in linea con la nostra missione di protezione e con la nostra strategia di passare da payer a partner”.

Grazie alla funzione di valutazione dei sintomi, basata su Intelligenza artificiale, è possibile avere in pochi minuti una prima ipotesi di diagnosi e suggerimenti utili personalizzati rispondendo ad una serie di domande tramite chat dedicata.

Il servizio, aperto a tutti, non solo clienti, è un’opportunità che AXA Italia mette a disposizione per dare un contributo fattuale in un momento di sovraccarico del Servizio Sanitario Nazionale.

Per i clienti Salute si aggiungono ulteriori servizi particolarmente utili soprattutto in questa fase di limitazione degli spostamenti, come la possibilità di richiedere una consulenza medica telefonica o in videochiamata all’orario preferito, per condividere il report della valutazione dei sintomi.

Oltre a questo, servizi esclusivi come l’invio della ricetta medica in farmacia, il recapito a domicilio del farmaco e specifici servizi di assistenza a domicilio come fisioterapista, infermiere, baby-sitter, dog-sitter.

Tra le ulteriori possibilità a disposizione, l’accesso a una lista di strutture convenzionate e il supporto telefonico dedicato di un medical concierge per prenotare prestazioni, richiedendo anche un codice sconto per accedere a tariffe agevolate.