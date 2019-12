Comprare casa con un mutuo, quanto si risparmia rispetto a 10 anni fa

Mutui più convenienti, prezzi degli immobili più bassi: rispetto a 10 anni fa, immediatamente dopo la crisi, oggi acquistare casa è nettamente più conveniente. Se si pone come metro di paragone un trilocale da 90 metri quadri, il risparmio combinato fra prezzo e rata del mutuo (a 25 anni) può arrivare a un massimo del 60%, come nel caso di Genova.

La città nella quale complessivamente si risparmia di meno rispetto a 10 anni fa è Milano (-22%), complice la miglior tenuta del valore degli immobili negli ultimi anni. Anche qui, comunque, la rata verrebbe a costare 300 euro in meno (qui i dettagli su com’è cambiato il mercato immobiliare negli ultimi anni).

E’ quanto emerso da un’analisi compiuta dal Centro Studi Tecnocasa, che ha simulato di dover finanziare con un mutuo a 25 anni l’80% del valore del trilocale di riferimento nei vari capoluoghi italiani. Ecco i risultati della ricerca.