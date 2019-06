Commerzbank: Fed taglierà i tassi tre volte, rendimenti T-bond giù fino all’1,25%

Il rally delle obbligazioni di stato americane, i Treasury, ha ancora gas nel serbatoio. Ne sono convinti gli analisti di Commerzbank, che vedono i rendimenti decennali raggiungere i minimi storici entro la fine dell’anno. La previsione prende le mosse dalle dichiarazioni recenti della Fed, che si è detta pronta a tagliare i tassi di interesse nel caso di un rallentamento dell’economia mondiale.

“La conferenza della Federal Reserve di questa settimana ha chiarito che la banca centrale degli Stati Uniti non risparmierà munizioni qualora ci fosse una crisi economica” ha detto Christoph Rieger, analista Commerzbank AG in un’intervista con Bloomberg, lasciando intravedere un intervento aggressivo.

La seconda banca tedesca vede davanti tre tagli: il primo è messo in conto già a settembre. Ne seguiranno altri due a dicembre e a marzo.

In questo contesto, i rendimenti dei Treasury a 10 anni dovrebbero, in base alle stime, scendere all’1,25% entro fine anno, un calo di quasi un punto percentuale rispetto all’attuale livello del 2,12%. Nello stesso periodo, i rendimenti dei bund tedeschi a 10 anni andranno in territorio negativo a – 0,4%, rispetto allo 0,24% attuale.