Investitori fanno incetta di obbligazioni. Flussi record, mai così alti da quattro anni

Boom per il mercato obbligazionario globale, che ha registrato il maggior flusso di investimenti settimanali in oltre quattro anni con gli investitori che hanno svalutato fondi azionari a favore del reddito fisso a causa delle preoccupazioni per l’economia internazionale.

Come si legge in un articolo pubblicato sul Financial Times, i fondi a reddito fisso seguiti dall’EPFR, hanno risucchiato 17,5 miliardi di dollari a livello globale nella settimana terminata il 5 giugno. Un livello così alto di afflussi non si vedeva dal febbraio 2015. I fondi “investment grade” di più alto rating hanno assorbito $ 18,5 miliardi.