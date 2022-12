Come si fa a contenere il costo del gas? Ormai l’inverno è arrivato, in alcune città ha anche nevicato, e le temperature stanno scendendo. In questo contesto riuscire a contenere in qualche modo il costo del gas potrebbe rilevarsi importante, nel tentativo di gestire in maniera oculata le spese.

Anche perché l’accensione dei riscaldamenti e le temperature sempre più basse incidono sul costo del gas: si inizia già a parlare del rischio degli stoccaggi. Stando ai dati di Gie (Gas Infrastructure Europe), è diminuita la disponibilità, che, in Europa, è passata dal 94,6% al 93,2%.

A questo punto la domanda è la seguente: è possibile riuscire a risparmiare sulla bolletta? La risposta è affermativa: ci sono alcuni accorgimenti, che, se non azzereranno completamente i costi, almeno non li faranno aumentare. Proviamo a vedere quali sono.

Gas ed energia: misura i tuoi consumi

È possibile affidarsi ad un professionista o decidere di fare tutto da soli: in entrambi i casi la strada da percorrere è una sola. Misurare correttamente quanto gas viene consumato per il riscaldamento. Il primo passo è verificare in ogni stanza se ci sono delle perdite di calore, che possono passare da:

finestre;

porte esterne;

prese d’aria;

prese elettriche;

tubi e impianti idraulici.

Una volta finita questa ispezione e scovato da dove passa l’aria fredda è necessario sigillare il più possibile. È possibile utilizzare uno spray con schiuma sigillante o del mastice per evitare che l’aria entri attraverso le tubature. Usando dei profilati in plastica o in gomma a pressione sulle finestre, si possono ridurre gli spifferi.

Termostato smart: l’investimento di fine anno

Per Natale e per cercare di ridurre il consumo del gas potrebbe essere interessante investire in un termostato smart. Questo permetterà di riscaldare la casa solo e soltanto quando si è presenti e tenerla al fresco nel momento in cui si esce. È possibile, addirittura, riscaldare unicamente le camere nelle quali c’è qualche persona e lasciare fredde le altre.

Queste soluzioni sono adottabili con un termostato smart, che può essere collegato al wi-fi e possono essere gestiti con lo smartphone, il laptop o il tablet. Questo permetterà di adeguare la temperatura in ogni momento, anche quando sei fuori di casa.

Alcuni termostati particolarmente intelligenti hanno la funzione multizona, che permette di gestire la temperatura separatamente nelle varie stanze.

Qualsiasi tipo di termostato tu stia utilizzando, è comunque importante controllare il livello a cui lo hai impostato. Venti gradi è la temperatura ideale quando c’è qualcuno in casa, mentre quando è completamente vuota può essere abbassata a 13°C. Se non c’è nessuno, usare il gas per riscaldare è uno spreco di energia.

Cambia fornitore di gas

Spesso il metodo più semplice per risparmiare è quello di avere il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze. Nel caso in cui la tariffa sia la stessa da molto tempo, è probabile che si stia pagando più del necessario. Il motivo di questa osservazione è molto semplice: spesso le tariffe standard e alcuni piani fissi risultano essere più cari di altri che sono flessibili e che, magari, sono arrivati in tempi più recenti sul mercato.

Per scoprire quali siano le tariffe del gas più convenienti è sufficiente utilizzare i siti internet delle varie compagnie.