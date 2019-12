Auto, 3 accorgimenti per mantenerne il valore

In passato abbiamo visto come acquistare un’auto nuova esponga a una fortissima svalutazione che, almeno in buona parte dei casi, potrebbe essere evitata virando su un buon usato.

Che l’auto sia nuova o no, è assai probabile che in futuro verrà rivenduta: solo allora verrà effettivamente scontata tutta la differenza fra il prezzo d’acquisto e quello di vendita. Come rendere la propria auto usata il più appetibile possibile per il nuovo proprietario? In generale la risposta potrebbe suonare più o meno così: mantenendola con cura e avendo l’accortezza di poterlo documentare.

Ecco i tre consigli di base per riuscirci secondo la società di valutazione e ricerca automobilistica californiana Kelley Blue Book. “A seconda del modello potrebbe esserci una differenza nel prezzo di vendita fino a 1000 dollari”.