Come educare i figli al risparmio in 5 passi

“Proprio come si insegna a mangiare sano, a fare esercizio e non a stare seduti davanti alla TV, dobbiamo anche includere nell’educazione dei figli anche le competenze finanziarie e la gestione di base del denaro“.

A dare questo consiglio è la wealth advisor e presidente della Charleston Investment Advisors, Stephanie W. Mackara. Quella finanziaria è una forma di educazione che non andrebbe lasciata in secondo piano, anche perché favorire un corretto rapporto con il denaro è un buon modo per assicurarsi un futuro più sicuro per i propri figli.

Mackara, a colloquio con Cnbc, ha elaborato cinque passi per affrontare con la prole il rapporto con il denaro.