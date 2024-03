In collaborazione con Wall Street Italia, oggi BNP Paribas ha riportato i certificati d’investimento al centro della discussione nel cuore pulsante dell’industria finanziaria, a Palazzo Mezzanotte. Una giornata ricca di contenuti, che ha visto un’ampia partecipazione da parte dei consulenti finanziari, ed è stata impreziosita dagli interventi degli speaker presenti, i quali sono stati intervistati a margine dell’evento per cogliere gli spunti più interessanti emersi dalla giornata di lavori.

L’evento sui certificati

Entrando più nel dettaglio, BNP Paribas ha tenuto oggi a Piazza Affari l’evento dal titolo “L’evoluzione dei portafogli: innovare con i certificati di investimento per massimizzare i rendimenti”. Un appuntamento, andato in scena il 1° marzo dalle 10 alle 13, dedicato a tutti quei consulenti finanziari alla ricerca di strategie innovative per ottimizzare i portafogli d’investimento e migliorare così il supporto offerto ai clienti. Moderatori dell’incontro sono stati Aleksandra Georgieva di WSI e Luca Comunian di BNP Paribas. Sul palco è intervenuto prima il direttore WSI Leopoldo Gasbarro, che ha sottolineato l’importanza e il peso del fattore tempo nelle scellte di investimento.

I temi trattati

Poi, a seguire, sono intervenuti Johan Carli, CIO Office di BNP Paribas, Emanuele Grasso, Italy Securitised Derivatives Lead di Borsa Italiana. Nella prima tavola rotonda, su risparmio amministrato ed evoluzione dell’offerta quotata sul mercato hanno partecipato Alessandro Simonetti, EQD Structurer di BNP Paribas, Pierpaolo Scandurra, CEO di Certificati e Derivati, Michele Fanigliulo, responsabili soluzioni di investimento di Intermonte. Alla seconda tavola rotonda, focalizzata sull’asset allocation nei portafogli in consulenza evoluta, hanno preso parte Andrea Valenti, consulente finanziario di Alfa Scf e Andrea De Gaetano, analista finanziario.

Le videointerviste agli speaker

