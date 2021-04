Coinbase, come sta andando il listing: prezzo e valutazione

Sul Nasdaq il titolo Coinbase, sbarcato oggi in Borsa, presenta ancora un prezzo teorico in pre-apertura a 369 dollari per azione: lo afferma l’agenzia Bloomberg. Il titolo alle 18,55 non è entrato ancora in contrattazione ufficiale ma si aspetta che la domanda e l’offerta dei titoli producano al più presto una valorizzazione ufficiale per le azioni del popolare exchange di criptovalute.

Il prezzo che Nasdaq e Goldman Sachs avevano indicato come riferimento per Coinbase era di 250 dollari per azione: se fosse confermato il livello attualmente attribuito si tratterebbe di un balzo del 48% rispetto alle previsioni della vigilia.

In una precedente offerta secondaria, lanciata sul private market, Coinbase aveva venduto alcuni pacchetti azionari a un prezzo unitario di 343,58 dollari, ben più in linea con i valori attualmente attribuito al titolo.

Se fosse confermato il prezzo di 369 dollari la capitalizzazione di mercato di Coinbase a Wall Strett raggiungerebbe i 73,5 miliardi di dollari. E’ un valore inferiore alla valutazione da 100 miliardi che la stessa società avrebbe sostenuto, secondo la testata Axios, in occasione della già citata offerta secondaria. Va però precisato che se tutte le opzioni fossero esercitate il calcolo andrebbe ritoccato portando la valutazione dei Coinbase a 97,1 miliardi di dollari: una valutazione vicina a quella dell’Enel, il maggior titolo del listino italiano per capitalizzazione.

Comprare Coinbase: esposizione indiretta al Bitcoin

Per gli investitori comprare il titolo Coinbase, i cui profitti sono strettamente collegati all’andamento delle criptovalute per stessa ammissione della società, equivarrebbe a un’esposizione indiretta nei confronti di Bitcoin e simili.