Non solo Coinbase: i titoli per esporsi alle cripto, senza acquistarle

Data la sua correlazione con l’andamento del Bitcoin e delle altre criptovalute, il titolo dell’exchange Coinbase è apparso sin da subito come un’esposizione indiretta al mondo crypto, sotto la forma più familiare dell’investimento azionario. Non è però l’unica società a presentare una forte correlazione con la criptovaluta per eccellenza.

BG Saxo ha deciso di introdurre un paniere di 18 titoli legati a doppio filo a questo mercato estremamente volatile e particolarmente imprevedibile.

“Con la quotazione di Coinbase, la dimensione e la maturità dell’industria delle criptovalute ha finalmente raggiunto un livello in cui possiamo introdurre un paniere di temi/titoli crittografici e blockchain”, ha scritto in una nota BG Saxo, “è il paniere il più piccolo composto fino ad oggi, con sole 18 società suddivise in segmenti come borsa di scambio, servizi di crittografia, mining di criptovalute, partecipazioni di investimento, applicazioni blockchain e apparecchiature di mining di criptovaluta”. Nel grafico in basso è possibile consultare tutti i nomi inclusi dalla Sim nata dalla partnership fra Banca Generali e Saxo Bank. Nella colonna più a destra è visibile il coefficiente di correlazione con il Bitcoin (un valore pari a 0 equivale a nessuna correlazione, mentre il livello massimo è pari a 1).

Società crittografiche e blockchain: rischio elevato

L’avvertimento della società nei riguardi di questo paniere è chiaro: “i titoli crittografici e blockchain presentano un rischio molto elevato”.

“Le tre principali fonti di rischio per questo paniere sono la nuova regolamentazione (che potrebbe avere un grave impatto sull’ulteriore adozione delle criptovalute), le valutazioni piuttosto aggressive tra le società collegate alle criptovalute (cosa che rende queste azioni più sensibili ai cambiamenti di sentiment) e, infine, il prezzo del Bitcoin stesso”, afferma BG Saxo, “la correlazione media ai prezzi di Bitcoin è di circa 0,45; ciò significa che i rendimenti di questo paniere fluttueranno con i prezzi di Bitcoin”.

Com’è possibile osservare dal grafico in basso, il paniere Crypto&Blockchain risulta in rialzo del 150% da inizio anno, grazie alla cavalcata del Bitcoin; è finora il più performante fra i panieri settoriali elaborati dalla Sim.