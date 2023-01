Chi sono gli sportivi più pagati al mondo?

Cristiano Ronaldo è ufficialmente lo sportivo più pagato al mondo. Il famoso calciatore portoghese ha recentemente annunciato il suo trasferimento all’Al Nassr, un club arabo con cui ha firmato un contratto da ben 200 milioni di euro a stagione. Questa cifra lo fa diventare il numero uno nella classifica degli sportivi più pagati al mondo, superando di gran lunga l’attaccante del PSG, Kylian Mbappé, che guadagna circa 110 milioni di euro all’anno e Lionel Messi, che guadagna poco più di 70 milioni di euro all’anno.

Al di sotto del podio troviamo il brasiliano Neymar, seguito dai giocatori di football americano Matthew Stafford e Josh Allen. La classifica completa della top-10 degli atleti più pagati al mondo è la seguente:

Cristiano Ronaldo: 200 milioni di euro a stagione Kylian Mbappé: 110 milioni di euro all’anno Canelo Alvarez: 79,8 milioni di euro all’anno Lionel Messi: 70,4 milioni di euro a stagione Neymar: 65,7 milioni di euro a stagione Matthew Stafford: 65,5 milioni di euro a stagione Josh Allen: 59,2 milioni di euro a stagione Tyson Fury: 56,4 milioni di euro all’anno Lewis Hamilton: 53,5 milioni di euro a stagione Aaron Rodgers: 53,5 milioni di euro a stagione

E’ interessante notare come la maggior parte degli sportivi nella lista siano calciatori o giocatori di football americano, dimostrando come questi sport siano quelli in cui gli atleti guadagnano di più.