Chi è Paul Atkins, il nuovo capo della Sec americana scelto da Trump

Cambio ai vertici della Sec nell’era Trump. L’annuncio è arrivato dal neo-eletto presidente Usa che, tramite il suo account su Truth Social, ha annunciato che Paul Atkins sarà prossimo presidente della Securities and Exchange Commission (SEC), l’equivalente alla Consob italiana. Una decisione che riflette la linea della sua amministrazione, orientata verso regole più morbide sia per i mercati finanziari sia per le criptovalute.

“Paul è un leader collaudato per le regolamentazioni di buon senso. Crede nella promessa di mercati dei capitali robusti e innovativi che rispondano alle esigenze degli investitori e che forniscano capitali per rendere la nostra economia la migliore del mondo”, ha dichiarato Donald Trump in un comunicato. “Riconosce anche che gli asset digitali e altre innovazioni sono cruciali per rendere l’America più grande che mai”. Indice Nomina alla SEC Carriera e formazione La nuova view

Nomina alla SEC La scelta di Atkins rappresenta un chiaro segnale di cambiamento rispetto alla leadership precedente di Gary Gensler, che ha adottato un approccio più aggressivo nei confronti della regolamentazione dei mercati, in particolare per quanto riguarda gli asset digitali e ESG . Nel corso del suo mandato, Gensler ha citato in giudizio numerose società attive nel settore, colpevoli, a suo dire, di violare le regole della Sec. Atkins è visto come un sostenitore della crescita del mercato delle criptovalute e dell’innovazione tecnologica. La sua nomina potrebbe portare dunque portare a una revisione delle politiche restrittive implementate dal suo predecessore. Molti osservatori si aspettano che Atkins annulli le linee guida ESG imposte dalla precedente amministrazione e riveda le politiche riguardanti la regolamentazione delle criptovalute.

Carriera e formazione

Nato nel 1958, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso la George Washington University Law School, Atkins ha iniziato la sua carriera come avvocato. Nel 2002, Atkins è stato nominato commissario della SEC durante l’amministrazione del presidente George W. Bush. Durante il suo mandato, ha sostenuto una maggiore trasparenza e coerenza nella regolamentazione e nell’applicazione delle norme, oltre a promuovere l’accesso facilitato ai mercati finanziari.

Dopo il suo periodo alla SEC, Atkins ha fondato Patomak Global Partners, una società di consulenza finanziaria che fornisce servizi a clienti nel settore pubblico e privato. La sua esperienza come consulente lo ha portato ad essere uno tra i maggiori esperti nelle questioni relative ai mercati dei capitali e alla regolamentazione delle attività finanziarie.

La nuova view

Atkins ha espresso chiaramente la sua intenzione di promuovere un ambiente normativo favorevole all’innovazione. Un aspetto distintivo della sua visione è l’approccio pro-crypto. Atkins è co-presidente della Token Alliance, un’organizzazione che mira a promuovere l’integrazione degli asset digitali nei mercati tradizionali. L’allineamento con le politiche di Trump potrebbe significare un cambiamento radicale nell’approccio della SEC verso le criptovalute, spostando l’agenzia da una posizione di repressione a una decisamente più accomodante.

La nomina ha dato una spinta alle quotazioni del Bitcoin, che ieri hanno sfondato il muro dei $ 100.000.