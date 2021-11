Certificates Room: investire sull’azionario con l’effetto One Star

Torna l’appuntamento mensile con Certificates Room, mercoledì 24 novembre ore 17.30. Il webinar sarà l’occasione per scoprire insieme quali sono le opportunità sui mercati azionari e individuare le migliori

strategie con i certificati d’investimento, sfruttando l’effetto One Star.

I mercati infatti hanno toccato livelli importanti registrando performance interessanti da inizio anno. Da Wall Street, i cui tre principali indici azionari hanno aggiornato più volte i massimi storici, all’Europa, dove lo Stoxx 600 e il Cac40 hanno raggiunto nuovi picchi, ma anche a Piazza Affari, dove l’indice Ftse Mib è sui massimi dal 2008. Cosa aspettarsi adesso? E quali sono le asset class e i temi d’investimento su cui puntare per beneficiare di questo contesto? Come possono i certificati d’investimento aiutarci anche nel caso di uno scenario meno favorevole?

Lo scopriremo insieme agli ospiti: Enrico Malverti, trader professionista e socio professional SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica), e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas. Moderatore: Valeria Panigada, giornalista Wall Street Italia.

Il webinar sarà l’occasione per conoscere le opportunità sui mercati azionari e scoprire l’effetto One Star dei certificati di investimento Cash Collect, che offre una maggiore protezione in un contesto meno

favorevole:

• Mercati: quali sono le asset class e i temi su cui puntare, a cura di Enrico Malverti;

• Certificati d’investimento: Luca Comunian ed Enrivo Malverti spiegheranno come selezionare e utilizzare i nuovi certificati One Star Cash Collect.

Per iscriversi al webinar visita il link.