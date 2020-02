Certificates Academy: la nuova piattaforma sui certificati dedicata ai consulenti

CERTIFICATES ACADEMY è il nuovo progetto formativo ideato da Wall Street Italia e interamente dedicato al mondo dei Certificati. Un format innovativo che intende avvicinare l’universo certificates ai consulenti finanziari.

Il contesto di mercato attuale infatti, tra bassi rendimenti del reddito fisso (Titoli di Stato e Corporate) e maggiore volatilità dei mercati azionari, ha visto una veloce diffusione ed evoluzione di questi prodotti. I certificati sono diventati dunque uno strumento indispensabile per ottimizzare i portafogli – grazie ai diversi vantaggi che li caratterizzano – e rispondere in tempi sempre più brevi alle esigenze degli investitori sia in termini di protezione, sia in termini di rendimento.

I consulenti finanziari, in particolar modo, vogliono essere informati maggiormente sulle novità relative a questa tipologia di strumenti, per comprendere come proteggere dai rischi di ribassi sui mercati il portafoglio dei clienti o recuperare potenziali perdite fiscali pregresse.

Proprio per rispondere a questa esigenza Wall Street Italia, in collaborazione con BNP Paribas, ha realizzato questo nuovo progetto che si articola in diversi appuntamenti mensili:

– agli inizi di ogni mese sarà possibile approfondire le Best Practices dei consulenti finanziari nell’uso dei certificati grazie ad un articolo dedicato e disponibile nella pagina del sito WallStreetItalia.com “La voce della consulenza”. Il primo articolo è già disponibile al link: https://www.wallstreetitalia.com/voci-della-consulenza/un-investimento-a-misura-di-risparmiatore/.

– a metà mese invece verrà diffuso, sia sul sito WallStreetItalia.com che sulla pagina CERTIFICATES di FinanzaOnline.com, il nuovo “format educational” CERTIFICATES ROOM. Un programma formativo a cura dell’Ufficio Studi di Wall Street Italia, con la collaborazione dei migliori professionisti: docenti universitari, consulenti finanziari e professionisti che lavorano nel settore. Il programma approfondirà non solo tutti gli aspetti tecnici inerenti a questa tipologia di prodotto, ma anche le migliori strategie per ottimizzare il portafoglio tramite l’utilizzo dei certificati. La prima puntata di CERTIFICATES ROOM verrà trasmessa mercoledì 19 febbraio alle ore 11:30.

I contenuti della suddetta puntata saranno poi sintetizzati a fine mese mediante un articolo che verrà pubblicato su WallStreetItalia.com e FinanzaOnline.com e una pillola video. Seguiteci, ogni mese vi comunicheremo in anteprima le migliori opportunità offerte dal mondo dei certificati.