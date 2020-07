Cercare lavoro su LinkedIn, le dieci posizioni più richieste

La crisi economica causata dal coronavirus sta avendo un profondo impatto sul mercato del lavoro globale. Sono numerose le aziende che, complice un drastico calo della domanda, sono state costrette a tagliare posti di lavoro e a rallentare le assunzioni.

Un recente rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite stima che la crisi economica e del lavoro causata dal COVID-19 potrebbe incrementare la disoccupazione nel mondo di quasi 25 milioni.

Sulla base di possibili scenari delineati dall’OIL, le stime indicano un aumento della disoccupazione globale che va da 5,3 a 24,7 milioni. Questa si sommerebbe ai 188 milioni di disoccupati nel mondo nel 2019.

L’OIL stima che tra 8,8 e 35 milioni di persone in più si troveranno in condizioni di povertà lavorativa in tutto il mondo. Gli effetti della crisi sulle ore lavorate e sul reddito sono imponenti. Si stima che nel secondo trimestre del 2020 il numero di ore lavorate nel mondo si ridurrà del 6,7 per cento — equivalenti a 195 milioni di lavori a tempo pieno. Questa crisi potrebbe avere un impatto maggiore su alcuni gruppi di lavoratori e lavoratrici, aumentando le disuguaglianze. Tra questi, le persone che svolgono lavori meno protetti e meno retribuiti includono i giovani e i lavoratori anziani, le lavoratrici e i lavoratori migranti.

In un congiuntura difficile per l’economia mondiale, il social network professionale LinkedIn ha identificato le posizioni più richieste al momento sulla sua piattaforma. Sono posizioni che hanno visto una crescita costante negli ultimi quattro anni, senza subire allo stesso stesso tempo significative riduzioni delle assunzioni durante questo periodo.

Si tratta inoltre di occupazioni per il cui svolgimento non è richiesta una laurea.

I 10 ruoli più richiesti a livello globale sono: