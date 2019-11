CEO ROUNDTABLE ON ECOMMERCE INNOVATION: tra gli speaker Gio Giacobbe

Si è tenuto ieri, 7 novembre al Palazzo Parigi a Milano il CEO ROUNDTABLE ON ECOMMERCE INNOVATION, una tavola rotonda con alcuni tra i più autorevoli esperti di finanza, moda, lifestyle e tecnologia per esaminare come il digitale impatta sulla metrica più importante di tutte: il valore delle aziende stesse.

Investitori, imprenditori, CEO navigati ed esordienti disegnano un quadro avvincente delle sfide che si trovano davanti, senza trascurare il cruciale argomento del nuovo skill set manageriale necessario per governare il cambiamento. L’obiettivo non è sedersi in cattedra, ma condividere in modo dinamico e costruttivo argomenti sui quali si deciderà il futuro della moda e del made in Italy, in una serie di panel di altissima caratura, moderati dal CEO di Fashion ed eBusiness.

Tra gli speaker dell’evento anche Gio Giacobbe, founder di ACBC, selezionato in quanto uno dei CEO più giovani e di spicco. Giacobbe ha introdotto come una società piccola nata come digital native brand si stia espandendo nel retail, vestendo come Show-room i propri negozi e conferendo la carica di Ambassador ai propri frontman che ogni giorno lavorano a contatto con il pubblico creando dei veri e propri touch-point in negozio.

“Dopo 15 anni come direttore generale della moda sento ancora più intensamente di innovare e porre il consumatore al centro del brand” così Gio Giacobbe definisce la sua visione e il suo spirito che guidano ogni giorno insieme al suo socio ACBC. Nonostante la parte retail, ACBC si innova anche nell’e-commerce con i suoi metodi di pagamento (pagamento dilazionato senza passare da istituti di credito tradizionali) e di acquisto Bundle e Subscription, ispirandosi alle nuove frontiere della pay-per-view. Tra gliu altri speaker anche Gianluigi Alberici, partner e cofondatore di Alpenite, Alice Carli, CEO di LAUTRECGOSE & GIANNICO, Alexio Cassani, CEO di STENTLE, Ivano Cauli di OPENMIND e tanti altri.