Carige, BPER presenta un’offerta non vincolante da 1 euro sul capitale della banca

Per Carige si vede la luce in fondo al tunnel dopo anni alla ricerca di un partner in grado di riportare la serenità tra clienti e dipendenti . BPER Banca ha presentato un’articolata offerta non vincolante al Fondo Interbancario di Tutela Depositi per l’acquisizione della partecipazione pari all’88,3% nel capitale della banca ligure di cui l’8,3% detenuta da Cassa Centrale Banca,

L’operazione consentirebbe di risolvere in modo definitivo le problematiche di Carige, salvaguardando la clientela e il complesso degli stakeholders della stessa nonché tutelando al meglio gli interessi degli azionisti di minoranza.

Carige, l’offerta di BPER Banca

Secondo quanto chiarito da BPER Banca l’operazione prevede il pagamento simbolico di un corrispettivo pari a 1 euro per l’intera partecipazione come già successo per il salvataggio delle popolari venete da parte di Intesa Sanpaolo.

Successivamente è previsto il lancio da parte di BPER Banca di un’Opa sul restante capitale di Carige ad un prezzo di 0,80 euro per azione, comprensivo di un premio del 29% ca. rispetto al prezzo di chiusura del titolo Carige del giorno 13 dicembre 2021.

Tra le condizioni richieste da BPER Banca è prevista la ricapitalizzazione da parte di Fondo Interbancario di Tutela Depositi per 1 miliardo in Carige funzionale a coprire gli oneri di integrazione e il derisking sull’intero portafoglio crediti.

Le linee guida dell’operazione lanciata da BPER Banca vertono in particolare sulla neutralità rispetto all’attuale posizione patrimoniale e su un significativo accrescimento della redditività del Gruppo emiliano in termini di utile per azione già a partire dal 2023.

Al termine dell’Opa sulle azioni in circolazioni verranno avviate le procedure per la fusione di Carige in BPER Banca.

L’offerta presentata oggi da BPER Banca verrà meno qualora il Fitd, entro il prossimo 20 dicembre, non conceda a BPER un periodo di esclusiva “nonché, ulteriormente, ove le Parti non sottoscrivano, entro il prossimo 31 dicembre 2021, un Memorandum of Understanding vincolante. Dalla data di concessione dell’esclusiva verrà avviata una due diligence legale, patrimoniale, fiscale, contabile ed industriale da parte di BPER sulla banca genovese. La due diligence durerà cinque settimane ed avrà natura confirmatoria. Il contratto definitivo di acquisizione dovrà essere firmato entro il 31 gennaio 2022.

BPER Banca è uscita allo scoperto questa sera con la sua offerta dopo che da qualche giorno circolavano indiscrezioni circa un suo interesse e anche del Credit Agricole per la banca ligure.