Caos bollette, 7 milioni italiani non sanno se loro tariffa è a mercato libero o tutelato

La fine del mercato tutelato (che prevede tariffe definite dall’Autorità sull’energia Arera) per le bollette di luce e gas prevista per l’inizio del 2022, è stata rimandata al primo gennaio 2023.

Secondo Facile.it forse un bene se si considera che quando si parla di mercato libero o tutelato sono ancora molti i consumatori con le idee poco chiare, anche a causa del martellamento avviato dai numerosi call center che martellano di telefonate gli italiani a tutte le ore.

Secondo l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat addirittura 7 milioni di italiani non sono in grado di dire se il loro contratto di luce o gas sia con un operatore del mercato libero o nel servizio di maggior tutela.

La situazione migliora solo di poco se ci si rivolge agli intervistati che hanno dichiarato di essere nel mercato tutelato; tra loro il 35,4% ha dichiarato di non essere a conoscenza della fine di questo regime. La percentuale arriva addirittura al 41,8% tra i rispondenti residenti nelle regioni del Centro Italia.

«Sebbene la fine del mercato tutelato sia stata rimandata al 2023», spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it, «il consiglio è di informarsi e attivarsi il prima possibile per il passaggio al mercato libero; non solo per non farsi trovare impreparati all’appuntamento, ma soprattutto perché il passaggio può comportare importanti risparmi sulla bolletta. È bene ricordare che il cambio da un regime all’altro può essere fatto in qualsiasi momento e senza alcun costo, non è previsto alcun intervento sulla linea e non vi sono interruzioni nella fornitura di luce o gas.».